پیمانکاران در اجرای طرح های عمرانی متعهدانه عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی سه شنبه شب در دیدار با مسئولان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین که به مناسبت هفته ایمنی راهها برگزار شد ضمن تقدیر از تلاشهای انجامشده در این حوزه، اظهار کرد: تأمین ایمنی راهها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید با حساسیت دنبال شود.
امامجمعه قزوین با تأکید بر اینکه نباید پیمانکاران در احداث پروژهها کوتاهی و سهلانگاری کنند، افزود: منابع مالی که در اختیار پیمانکاران برای احداث پروژههای مختلف قرار میگیرد از بیتالمال است و آنها باید با رعایت کامل اصول استاندارد پروژهها را احداث نمایند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین بر هماندیشی مسئولان و مجریان در کارها و پرهیز از نگاههای تکبعدی به مسائل تأکید و خاطرنشان کرد: باید همه بخشهایی که مجری احداث یک طرح هستند تا پایان پروژه و زمان بهرهبرداری دغدغه اجرای درست آن را داشته باشند و این معنای واقعی عمل صالح است.
وی بابیان اینکه خداوند همواره انسانها را بهصورت گروهی دعوت به تقوا کرده است، ادامه داد: انجام عمل صالح بهصورت انفرادی امکانپذیر نیست و این مهم با همیاری و همکاری همه اقشار جامعه در سطوح مختلف محقق خواهد شد.
آیتالله عابدینی انجام گروهی و جمعی کارها را یک مهارت بسیار مهم دانست و بیان کرد: ممکن است در رفتارهای فردی هم کرد خوبی داشته باشیم اما باید تلاش کنیم از فن و مهارت با جمع بودن شویم تا بتوانیم به نقش متعهدانه خود عمل کنیم.
امامجمعه قزوین به کاهش آمار تلفات انسانی در حوادث رانندگی در استان قزوین اشاره کرد و افزود: علاوه بر راه و شهرسازی دستگاههای دیگری نیز مسئول تأمین ایمنی راهها هستند و همه باید دستبهدست هم دهند تا آمار تلفات کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه ظاهراً خیلی از تلفات از ناحیه خودروهای بیکیفیت است، ادامه داد: باید همه دستگاههای مرتبط با افزایش ایمنی و کاهش تلفات جادهای مانند تولیدکنندگان خودرو و قطعه سازان دقت در کیفیت را در اولویت قرار دهند و برای کاهش تلفات جادهای تلاش کنند.
نماینده ولیفقیه افزایش فرهنگ رانندگی و کیفیت محصولات حملونقل را ضروری دانست و یادآور شد: بررسی ایمنی جادهها بهویژه نقاط حادثهخیز و رفع آن توسط کارشناسان متخصص اهمیت بسیار زیادی در کاهش حوادث دارد.
۹۰درصد حوادث رانندگی ناشی از خطاهای انسانی است
حامدمانی فر مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین هم در ادامه این دیدار بابیان اینکه رعایت سرعت مطمئنه در کاهش حوادث رانندگی بسیار مؤثر است، اظهار کرد: آمارها نشان میدهد ۹۰ درصد حوادث رانندگی ناشی از خطاهای انسانی است.
وی تصریح کرد: پس از خطای انسانی، خودروها در بروز حوادث نقش دارند و عمدتاً خودروهای مسبب حادثه ساخت داخل هستند.
مانی فر بیان کرد: به لحاظ طول آزادراه رتبه سوم و تردد در آزادراه رتبه دوم را در کشور داریم و این آمار نشان میدهد که این حوزه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید نگاه ویژهای به آن داشته باشیم.
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