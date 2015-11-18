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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۹:۴۳

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین:

پیمانکاران در اجرای طرح های عمرانی متعهدانه عمل کند

پیمانکاران در اجرای طرح های عمرانی متعهدانه عمل کند

قزوین- نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه قزوین گفت: طرح های عمرانی با بیت المال عملیاتی شده لذا مسئولان و پیمانکاران باید ضمن رعایت امانت داری در اجرای طرح ها متعهدانه عمل کنند تا هزینه مردم هدر نرود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی سه شنبه شب در دیدار با مسئولان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین که به مناسبت هفته ایمنی راه‌ها برگزار شد ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام‌شده در این حوزه، اظهار کرد: تأمین ایمنی راه‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید با حساسیت دنبال شود.

امام‌جمعه قزوین با تأکید بر این‌که نباید پیمانکاران در احداث پروژه‌ها کوتاهی و سهل‌انگاری کنند، افزود: منابع مالی که در اختیار پیمانکاران برای احداث پروژه‌های مختلف قرار می‌گیرد از بیت‌المال است و آن‌ها باید با رعایت کامل اصول استاندارد پروژه‌ها را احداث نمایند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین بر هم‌اندیشی مسئولان و مجریان در کارها و پرهیز از نگاه‌های تک‌بعدی به مسائل تأکید و خاطرنشان کرد: باید همه بخش‌هایی که مجری احداث یک طرح هستند تا پایان پروژه و زمان بهره‌برداری دغدغه اجرای درست آن را داشته باشند و این معنای واقعی عمل صالح است.

وی بابیان این‌که خداوند همواره انسان‌ها را به‌صورت گروهی دعوت به تقوا کرده است، ادامه داد: انجام عمل صالح به‌صورت انفرادی امکان‌پذیر نیست و این مهم با همیاری و همکاری همه اقشار جامعه در سطوح مختلف محقق خواهد شد.

آیت‌الله عابدینی انجام گروهی و جمعی کارها را یک مهارت بسیار مهم دانست و بیان کرد: ممکن است در رفتارهای فردی هم کرد خوبی داشته باشیم اما باید تلاش کنیم از فن و مهارت با جمع بودن  شویم تا بتوانیم به نقش متعهدانه خود عمل کنیم.

امام‌جمعه قزوین به کاهش آمار تلفات انسانی در حوادث رانندگی در استان قزوین اشاره کرد و افزود: علاوه بر راه و شهرسازی دستگاه‌های دیگری نیز مسئول تأمین ایمنی راه‌ها هستند و همه باید دست‌به‌دست هم دهند تا آمار تلفات کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به این‌که ظاهراً خیلی از تلفات از ناحیه خودروهای بی‌کیفیت است، ادامه داد: باید همه دستگاه‌های مرتبط با افزایش ایمنی و کاهش تلفات جاده‌ای مانند تولیدکنندگان خودرو و قطعه سازان دقت در کیفیت را در اولویت قرار دهند و برای کاهش تلفات جاده‌ای تلاش کنند.

نماینده ولی‌فقیه افزایش فرهنگ رانندگی و کیفیت محصولات حمل‌ونقل را ضروری دانست و یادآور شد: بررسی ایمنی جاده‌ها به‌ویژه نقاط حادثه‌خیز و رفع آن توسط کارشناسان متخصص اهمیت بسیار زیادی در کاهش حوادث دارد.

۹۰درصد حوادث رانندگی ناشی از خطاهای انسانی است

حامدمانی فر مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین هم در ادامه این دیدار بابیان این‌که رعایت سرعت مطمئنه در کاهش حوادث رانندگی بسیار مؤثر است، اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد ۹۰ درصد حوادث رانندگی ناشی از خطاهای انسانی است.

وی تصریح کرد: پس از خطای انسانی، خودروها در بروز حوادث نقش دارند و عمدتاً خودروهای مسبب حادثه ساخت داخل هستند.

مانی فر بیان کرد: به لحاظ طول آزادراه رتبه سوم و تردد در آزادراه رتبه دوم را در کشور داریم و این آمار نشان می‌دهد که این حوزه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشیم.

 

 

کد مطلب 2971166

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