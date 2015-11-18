جشنواره مدکاپ علم و صنعت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره شرایطی را فراهم میآورد تا شرکت کنندگان، ضمن تمرین طراحی و شبیه سازی هوشمندانه و به کارگیری خلاقیت، به تعامل مفید و سازنده با سایر اعضا بپردازند و حین انجام این فعالیتها، استعدادهای عملی و توانمندیهای ذهنی خود را شکوفا کنند.
در این جشنواره، تلاش شده با رعایت استاندارهای جهانی در آییننامهها و بهرهگیری از کادر برنامهریزی متخصص و مجرب، فضای علمی- تخصصی و اجرایی جشنواره به سطح رقابتهای جهانی نزدیک شود.
این جشنواره در رشتههای سازههای ماکارونی، هوافضا، طراحی معماری، برنامه نویسی، ایدههای نوین در صنعت و همچنین برای اولین بار در ایران در یک جشنواره دانشآموزی، مسابقه «نیلینگ» برگزار میشود.
«نیلینگ» از مسابقات مرتبط با رشته مهندسی عمران و روشی در پایدارسازی است که برای اولین بار، مهندسان استرالیایی از آن برای پایدارسازی شیروانیهای سنگی در تونل استفاده کردند.
این روش بعدها توسط مهندسان آلمانی و فرانسوی برای پایدارسازی در شیروانیهای خاکی مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن به طور گسترده در طرحهای مختلف عمرانی نظیر تثبیت ترانشههای خط آهن و بزرگراهها و تثبیت شیبهای زمین در برابر لغزشهای احتمالی به کار بسته شد.
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