به گزارش خبرنگار مهر، محمود شاکری شمسی صبح امروز در نشست هماهنگی برپايی سومين بيمارستان صحرايی تخصصی و فوق تخصصی شهدای جامعه پزشكی که در ورزشگاه شهدای حسن آباد مشير برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس آمار اعلام شده از سوی مسئولان ذيربط، اين نوع ايده و خدمت توفيقاتی را داشته و هر سال بر تعداد مراجعان و متخصصان كه ارائه خدمت می كنند،‌ افزوده می شود.

وی با تقدير از بسيج جامعه پزشكی استان برای برپايی بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی صحرايی در شهرستان يزد برای دومين سال پياپی افزود: در سال گذشته در روستای محمد آباد مردم استقبال خوبی را از اين طرح داشته و از مزايای خدمات بهداشتی و درمانی رايگان و با كيفيتی كه از سوی بسيج ارائه شد، بهره مند شدند.

فرماندار یزد با بيان اينكه مهمترين هدف اين طرح خدمت رسانی به عموم مردم است، گفت: تمرين براي مقابله با حوادث و بحران هاي احتمالی كه در كشور رخ می دهد، يكی ديگر از مواردی است كه با برپايی بيمارستان صحرايی محقق می شود.

شاكری شمسی تصريح كرد: با توجه به اقليم ايران از 41 نوع حوادث طبيعی و غير طبيعی قريب به 31 مورد آن در كشور ما به وقوع می پيوندد كه در چنين شرايطي تدبير بيمارستان صحرايي ضروري است.

فرماندار يزد گفت: خوشبختانه با همراهی و تعامل بسيار خوب مجموعه مديران شهرستان و سپاه الغدير از چند روز قبل عمليات اجرايی اين بيمارستان آغاز شده و در اين مدت كليه دستگاه های اجرايی شهرستان تمام توان و امكانات خود براي برپايی شايسته اين بيمارستان به كار بسته اند.

مسئول بسیج جامعه پزشکی یزد نیز در این نشست به تشکیل جلسات هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط در راستای برپایی این بیمارستان اشاره کرد و گفت: در اين بيمارستان خدمات ويزيت، جراحی، دندانپزشكی، آزمايشگاه،‌ داروخانه،‌ فيزيوتراپی، شنوايی سنجی، بينايی سنجی، مشاوره و كلاس های آموزشی با شعار «ژنتيک، الگوی زندگی سالم،‌ امداد، نجات و بهداشت» به صورت رايگان انجام خواهد شد.

جواد قادری انجام مانور آمادگی، ارتقاء تعامل دستگاه‌های اجرایی استان، افزایش رضایتمندی مردم با رویکرد خدمت رسانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و اشاعه فرهنگ خدمت رسانی در قشر جامعه پزشکی را از دیگر اهداف برپایی این بیمارستان عنوان کرد.

سومين بيمارستان صحرايی تخصصی و فوق تخصصی شهدای جامعه پزشكی به مناسبت هفته بسيج از روز دوشنبه دوم آذرماه افتتاح خواهد شد و تا روز جمعه به مدت پنج روز در كنار ورزشگاه شهدای منطقه حسن آباد مشير برپاست.