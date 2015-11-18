معاونت قرآن در حوزه ایجاد شود/ برگزاری ۴۰۵ درس تفسیر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسملین سیدمرتضی میرکتولی سه‌شنبه شب در همایش استادان تفسیر که در دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد، شکل گیری مجمع عالی تفسیر را به سال ۱۳۸۸ دانست و ابراز امیدواری کرد که شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یک معاونت فعال به نام معاونت قرآن ایجاد کنند تا تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های حوزه قرآن مدیریت شود.

وی تعداد دروس تفسیر ترتیبی و موضوعی و آیات الاحکام فقهی در سطح عالی و خارج حوزه علمیه را ۴۰۵ درس اعلام کرد.

دبیر مجمع عالی تفسیر قرآن کریم به سفر خود به عراق و دیدار با مراجع تقلید نجف اشاره کرد و گفت: مراجع تقلید نجف از درسنامه تفسیر حوزه علمیه قم و پیشرفت‌های شگرف این حوزه تعجب کردند.

حجت‌الاسلام میرکتولی افزود: آیت‌الله العظمی خویی این حرکت عظیم قرآنی را در نجف آغاز کردند، ولی متوقف شده، اما حرکت قرآنی در قم با علامه طباطبایی آغاز شده و امروز شاگردان همان مرد بزرگ در حوزه نورافشانی می‌کنند و بزرگانی چون حضرات آیات عظام جوادی آملی و حسن‌زاده آملی و... شاگردان این مکتب نورانی بودند.

دبیر مجمع عالی تفسیر قرآن کریم ابراز امیدواری کرد که در سال تحصیلی آینده، تعداد دروس عالی و خارج تفسیر به ۶۰۰ درس برسد.

وی علم قرآن و تفسیر را مهم‌ترین علمی دانست که در جهان هستی وجود دارد و افزود: قرآن کریم مقدم همه علوم است و سایر علوم مقدمه فهم قرآن هستند.

حجت‌الاسلام میرکتولی با بیان اینکه در قرآن کریم درد بشر امروز، دیروز و فردا بیان شده است، تاکید کرد: قرآن کریم تفسیر جهان هستی است و همان گونه که عناصر عالم، همدیگر را تفسیر می‌کنند، قرآن کریم هم، مفسر خود است، بنابراین خداوند اولین مفسر عالم است.