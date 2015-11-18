۱۴ هزار جلد کتاب در کتابخانه شهرستان قرچک وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه آمنه بیات رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قرچک در حاشیه دیدار فرماندار این شهرستان از کتابخانه ولایت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات خوبی برای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در شهرستان قرچک انجام شده است.

وی افزود: تلاش مجموعه اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قرچک آن است که تعداد بیشتری را با کتاب مأنوس کند که عضویت جوانان، نوجوانان و دانشجویان از جمله برنامه های در دستور کار است.

وی ادامه داد: در هفته کتاب و کتابخوانی، علاقه مندان به صورت رایگان عضو کتابخانه های عمومی شهرستان قرچک شدند که خوشبختانه از این طرح استقبال خوبی به عمل آمد.

بیات گفت: بیش از دو هزار نفر از اقشار و طبقات مختلف مردم در هفته کتاب و کتابخوانی در شهرستان قرچک به صورت رایگان عضو کتابخانه های عمومی شهرستان شدند.

وی غنی سازی منابع در کتابخانه های شهرستان قرچک را یکی دیگر از برنامه های در دست اقدام دانست و افزود: هم اکنون بیش از ۱۴ هزار جلد کتاب در مجموعه کتابخانه های شهرستان قرچک وجود دارد.

گفتنی است کتابخانه جنت، اقبال لاهوری و شهید مطهری در حال خدمت رسانی به عموم شهروندان قرچکی است.