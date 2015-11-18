حجتالاسلام حبیبرضا ارزانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اصفهان از گذشتههای دور تاکنون در زمینه انواع تئاتر از جمله عروسکی، خیابانی، کمدی و صحنهای پیشتاز بوده است و هم اکنون نیز تئاتریهای اصفهان در زمینه نمایش بسیار فعال هستند.
وی افزود: اصفهان در زمینههای مختلف در طول تاریخ دارای سبک و مکتب بوده و در زمینه تئاتر نیز مکتب کمدی اصفهان و نام مرحوم ارحام صدر در تمام کشور مطرح بوده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان اکنون در زمینه تئاتر خیابانی در کشور حرف اول را میزند، تاکید کرد: این نوع تئاتر دو سالی است که در اصفهان از رونق افتاده و اهالی تئاتر اصفهان در دیگر شهرهای کشور به اجرا میپردازند که این مسئله نیازمند بررسی دقیق است.
وی مشکل اصلی تئاتر اصفهان را کمبود سالن برای اجرا برشمرد و گفت: در سراسر استان گروههای تئاتری بسیار فاخری فعالیت میکنند که همگی مشکل اصلی تئاتر را کمبود سالن عنوان میکنند.
وی با اشاره به اینکه اهالی تئاتر و از جمله مدیر انجمن نمایشی استان اصفهان این دغدغه را در نشست هماندیشی با استاندار اصفهان نیز مطرح ساختند، بیان داشت: در واقع کمبود سالن اجرا و پلاتو مشکل جدی تئاتریهای اصفهان است و در جلساتی که با هنرمندان داشتیم آنها بسیار در این زمینه معترض بودند و بارها و بارها مشکل خود در این زمینه را اعلام کردهاند.
حجتالاسلام ارزانی با توجه به اینکه شهرداری آمادگی خود را برای تجهیز سالنهای تئاتر در سطح استان اصفهان در صورت امضای تفاهمنامه با اداره ارشاد اعلام کرده است، اظهار داشت: در این صورت ما نیز اعلام آمادگی خود را برای امضای تفاهمنامه با شهرداری در راستای تجهیز بیش از ۳۰ سالن اعلام میکنیم.
اداره ارشاد اصفهان درپی بازگرداندن پیشکسوتان تئاتر به عرصه اجرا است
وی با اشاره به اینکه اداره ارشاد اصفهان در پی بازگرداندن بسیاری از پیشکسوتان اصفهانی به عرصه تئاتر استان است، گفت: جهانبخش سلطانی بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر نمایشی برای عید سعید غدیر آماده میکند که نیازمند مکانی فاخر در این ارتباط هستیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با بین اینکه امروز با مسئولان سپاه صاحبالزمان (عج) جلسهای داشتیم که آنها نیز قرار است سالن خوبی را برای اجرای نمایش آماده کنند، ابراز داشت: تئاتر اصفهان دارای گروههای بسیار فعالی است که بیش از اینها به توجه جدی نیاز دارد و بر این اساس رویکرد ما حمایت جدی از تئاتر است.
وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا فرهنگ تماشای تئاتر فاخر که مسائل اجتماعی را مطرح میکند نهادینه شود به عدم تبلیغ تئاتر در اصفهان اشاره و بیان داشت: همین هفته پیش هنرمندانی از تهران در تالار فرشچیان اجرا داشتند که از جمع کردن بنرهای تبلیغی خود توسط شهردار شاکی بودند.
اهالی رسانه مطالبهگری خود را در زمینه مشکلات فرهنگی ادامه دهند
حجتالاسلام ارزانی گفت: در این زمینه در حال پیگیری از دوستان شهرداری هستیم تا در زمینه تبلیغ تئاتر فعال شویم و بتوانیم در این زمینه فعالتر عمل کنیم.
وی خواستار استمرار مطالبه اهالی رسانه در زمینه رفع مشکل کمبود سالن در اصفهان شد و تصریح کرد: من به هیچ عنوان از مطالبهگری در زمینههای فرهنگی استان ناراحت نمیشوم و از رسانهها نیز درخواست دارم تا زمان نیل به نتیجه مطلوب در ارتباط با هر مشکلی مطالبات خود را ادامه دهند.
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