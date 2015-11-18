  1. استانها
  2. تهران
۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۹:۵۹

فرماندار قرچک:

گسترش فرهنگ کتاب در قرچک بومی سازی شود

گسترش فرهنگ کتاب در قرچک بومی سازی شود

قرچک-فرماندار قرچک خواستار گسترش فرهنگ کتاب وبومی سازی این مهم در شهرستان قرچک شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مسعود مرسل پور فرماندار شهرستان قرچک در جریان بازدید یکی از کتابخانه های این شهرستان و در جمع فعالان عرصه کتاب اظهار داشت: یکی از عواملی که می تواند در تغییر نگرش ها، باورها و رفتارها موثر باشد، گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.

وی افزود: امروز یکی از عواملی که می تواند به رشد و پیشرفت جامعه در جنبه های مختلف کمک کند، توسعه کتابخوانی است و در این میان توجه به کتابخانه ضرورتی انکار ناپذیر محسوب می شود.

مرسل پور با تجلیل از نقش کتابداران در توسعه فرهنگ کتابخوانی ادامه داد: کتابداران به عنوان منادیان گسترش تفکر در جامعه، نقش بی بدیلی را در گسترش فرهنگ کتابخوانی ایفا می کنند.

وی اضافه کرد: باید همه دستگاه ها و نهادها از ظرفیت و پتانسیل های خود برای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی استفاده کنند که این امر می تواند برکات فراوانی را برای کشور به همراه داشته باشد.

فرماندار قرچک گفت: باید برای تشویق و گسترش فرهنگ کتابخوانی در شهرستان قرچک این موضوع بومی سازی شده و از نشست های ترویج فرهنگ مطالعه استفاده شود.

کد مطلب 2971212

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها