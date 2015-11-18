گسترش فرهنگ کتاب در قرچک بومی سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مسعود مرسل پور فرماندار شهرستان قرچک در جریان بازدید یکی از کتابخانه های این شهرستان و در جمع فعالان عرصه کتاب اظهار داشت: یکی از عواملی که می تواند در تغییر نگرش ها، باورها و رفتارها موثر باشد، گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.

وی افزود: امروز یکی از عواملی که می تواند به رشد و پیشرفت جامعه در جنبه های مختلف کمک کند، توسعه کتابخوانی است و در این میان توجه به کتابخانه ضرورتی انکار ناپذیر محسوب می شود.

مرسل پور با تجلیل از نقش کتابداران در توسعه فرهنگ کتابخوانی ادامه داد: کتابداران به عنوان منادیان گسترش تفکر در جامعه، نقش بی بدیلی را در گسترش فرهنگ کتابخوانی ایفا می کنند.

وی اضافه کرد: باید همه دستگاه ها و نهادها از ظرفیت و پتانسیل های خود برای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی استفاده کنند که این امر می تواند برکات فراوانی را برای کشور به همراه داشته باشد.

فرماندار قرچک گفت: باید برای تشویق و گسترش فرهنگ کتابخوانی در شهرستان قرچک این موضوع بومی سازی شده و از نشست های ترویج فرهنگ مطالعه استفاده شود.