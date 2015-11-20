حال ادبیات در حوزه هنری خوب است

فاضل نظری معاون هنری حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی درباره علت کمرنگ شدن حجم تولیدات داستانی نسبت به شعر و نیز پرداختن کمتر به داستان در مقایسه با شعر در حوزه هنری گفت: ماهیت شعر اقتضایی دارد که با داستان متفاوت است. تجلی شعر در کل بیشتر از داستان است و مجراهای نمایش این تجلی نیز بیشتر است. شب شعرها، نشست های ادبی و یا جلسات منظم شعری با تنوع زیادی در حوزه هنری در حال برگزاری است که به شعر تنوع بخشیده است اما داستان به طور طبیعی اینگونه مجاری را برای مطرح کردن خود ندارد.

وی ادامه داد: ما در حوزه هنری روی مزیت نسبی خودمان تمرکز داریم و شاید این تمرکز این باور را به وجود بیاورد اما وقتی می‌خواهیم مدعی شویم که مثلا تولید داستان در حوزه روند نزولی داشته باید دید این روند نزولی در مقایسه با کدام دوره مطرح می‌شود.

نظری ادامه داد: حوزه هنری یک فرآیند تولید اثر دارد که بخش قابل توجه آن معطوف به خلاقیت هنرمند است و به طبع غیر قابل کنترل است. این یعنی شرایط هنرمند و جهانی که در آن زندگی می‌کند در خلق اثر تاثیر می‌گذارد. برای ما مهم این است که فرآیند در حال حاضر زنده و پویا است و در حال کار کردن و من هم روندش را رو به جلو می‌دانم.

وی تصریح کرد: اینکه گفته شود رمان نویس‌ها با حوزه هنری قهر کرده‌اند تنها بازی با کلمات است. باید برای انتشار دوباره آثار شاهکار انتظار کشید هرچند که به باور من هنوز هم آثاری که در حوزه هنری در گونه داستان منتشر شده هر کدام یک ستاره درخشان هستند.

نظری ادامه داد: اگر ما منتظر یک معجزه‌ایم باید بدانیم معجزه لحظه به لحظه رخ نمی‌دهد. معجره را جامعه در فرآیندی پیچیده خلق می‌کند و لذا هستند آثاری که در دوره انتشار مورد توجه قرار نمی‌گیرد اما پس از سال‌ها درخشش پیدا می‌کنند. ما امروز شاید آثار درخشانی داریم که در حد انتظار ما خودش را نشان نمی‌دهد. به هر حال انتظار ما در حد تاریخ حوزه هنری است و قطعا بسیار بالاست .

معاون هنری حوزه هنری همچنین گفت: این انتظار نقطه قوت ماست. اینکه از حوزه و هنرمندانش بخواهیم همیشه برترین باشند نقطه قوت ماست.

وی در ادامه به موضوع شعر نیز اشاره کرد و گفت: به باور من عرصه فرهنگ عرصه قضاوت های شتاب زده نیست و باید صبر داشت. امروز حال شعر و ادبیات در حوزه خوب است و روز به روز بهتر هم شده است. البته رضایت من از وضعیت شعر در حوزه هنری هم یک رضایت نسبی است. ما امسال روی تولید آثار جوان با عنوان شعر معناگرا متمرکز شده‌ایم. ما پیش از این بیش از ۱۰ کتاب با عنوان حلقه اتفاق چاپ کردیم و امسال هم دوباره روی آن متمرکز شدیم و البته پیشکسوتان را نیز از یاد نبرده‌ایم.