چرا اتومبیل های گران قیمت راحت تر سرقت می شوند؟

تابناک نوشت: سرقت اتومبیل های مدرن و مجهز و گران قیمت توسط روش های پیچیده سرقت تبدیل به یکی از کسب و کار های غیر قانونی جدی به ویژه در اروپا شده است. بسیاری از اتومبیل هایی که به این شیوه سرقت میشوند هرگز به صاحبان اصلی باز گردانده نمیشوند و اغلب به گروه های سازمان یافته از مجرمین – معمولا قاچاق چیان – فروخته میشوند. جالب آنکه این دسته از اتومبیل های سرقتی شامل BMW سری ۷ و مرسدس بنز کلاس S نیز میشود.

این موضوع مود توجه نشریه فوربس قرار گرفته است که چرا این اتومبیل های لوکس و گران قیمت که اغلب مجهز به سیستم های امنیتی و الکترونیکی مدرن نیز هستند، این اواخر مورد سرقت های پیچیده و قابل توجه قرار گرفته اند.

نکته آن است که در حالی که خودروسازان بزرگ جهانی در حال تلاش برای بهینه سازی سیستم های امنیتی خودروهای خود هستند، اما در عین حال سرقت آنها را نیز تسهیل میکنند. در واقع سیستم های امنیتی جدید خودروهای پیشرفته به طرق مختلف قابل عبور و کشف رمز است اما به طور کلی در این مورد سه روش وجود دارد: ابزارهای کشف رمز قفل، ارتباط وایرلس با اتومبیل و سیستم Keyless Entry آن و رمز گشایی کلی سیستم امنیتی خودرو با ارتباط با سیستم کنترل مرکزی آن که به ویژه این روش در مورد خودروهای مرسدس بنز صادق است:

معمولا صاحبان این خودروها بر این باور هستند که کلید اصلی برای باز کردن درب و روشن کردن خودرو لازم است. اما اخیرا و برای بهبود امنیت این خودروها، خودروسازان اقدام به ایجاد سیستم Keyless Entry کرده اند که شامل یک کلید مجازی برای صاحب خودرو است.

همین موضوع منجر به ساده سرقت این خودروها از طریق روش های وایرلس برای عبور از سیستم Keyless است البته به شرط در اختیار داشتن ابزارهای تکنیکی لازم. در واقع این سیستم با استفاده از یک روش وایرلس امکان برقراری ارتباط بین کلید و سیستم امنیتی مرکزی خودرو را میدهد. زمانی که اعتبار داده های انتقالی بین کلید و سیستم مرکزی تایید شود، درب های خودرو باز شده و اتومبیل با فشار دکمه استارت روشن میشود. این سیستم وایرلس میتواند از سوی هکر ها و با ابزارهای خاص مورد مداخله قرار بگیرد و در نتیجه سرقت خودرو را به سادگی مقدور سازد.

در این سیستم زمانی که دارنده خودرو در فاصله حدود سه متری با خودرو قرار داشته باشد و سیستم را فعال سازد، سیگنال داده ها از کلید به سیستم دریافت کننده در خودرو منتقل میشود. سیستم دریافت کننده در این حالت اطلاعات دریافتی را اعتبار سنجی میکند و اگر داده های کلید با داده های موجود در سیستم مرکزی مطابقت داشته باشد، درب خودرو باز میشود.

فاصله تعیین شده برای فعالیت سیستم حدود سه متر است که به معنی آن است که فرکانس های ارسال اطلاعات در دامنه اندک عمل میکنند. این امر به این دلیلی است که عملیات از فاصله دور قابل مداخله نباشد. اما واقعیت این است که با استفاده از ابزارهای تکنیکی جدید و پیچیده سیگنال های ارسالی و دریافتی بین کلید و سیستم مرکزی از فواصلی دورتر از آنچه خودروسازان پیش بینی کرده اند قابل دریافت و مداخله است.

این تکنولوژی ها و ابزارها در حال حاضر به شکل قانونی در اختیار نهادهای قضایی و امنیتی قرار دارد اما مانند همه مسائل مشابه، گرو های مجرمین سازمان یافته از مسیر های خاص خود قادر به تهیه و استفاده از آنها شده اند. همین موضوع منجر به آن شده است که سرقت خودروهای مردن و لوکس جدید طی ماه های اخیر به ویژه در اروپا شدت فراوانی نسبت به گذشته پیدا کند.