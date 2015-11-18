نخستین نقشه جامع منابع آبهای زیرزمینی جهان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعه جامع و بی سابقه دانشمندان به ارایه تخمین نسبتا دقیقی از حجم کلی منابع آبهای زیرزمینی جهان منجر شده است.

این مطالعه نشان می دهد که بشر با سرعتی بیش از جایگزینی طبیعی منابع آب، در حال برداشت از منابع زیرزمینی و مصرف این مایع ارزشمند است.

در عین حال مطالعات دیگری در آینده انجام خواهد شد که نشان می دهند اگر با همین روند به ادامه برداشت از منابع آبهای زیرزمینی جهان ادامه داده شود، چه زمان این منابع خالی و در نهایت خشک خواهند شد.

به عقیده دانشمندان منابع آبهای زیرزمینی از مهمترین و ارزشمندترین منابع طبیعی جهان به شمار می آیند که از آن به عنوان منبع حیاتی ادامه حیات بشریت و پایداری اکوسیستم ها نیز یاد می شود.

منابع آبهای زیرزمینی جهان در زیر لایه های عمیق و کم عمق مناطق مختلف زمین پراکنده شده و عمر آنها از چند ماه تا میلیونها سال بالغ می شود.

در دهه ۷۰ میلادی محاسباتی در زمینه حجم آبهای زیرزمینی سراسر جهان صورت گرفته بود اما حالا و برای نخستین بار است که تخمینی دقیق و با جرئیات در این خصوص صورت گرفته است.

این پروژه مطالعاتی با همکاری دانشمندانی از دانشگاههای ویکتوریا، تگزاس، کلگری و گوتینگن صورت گرفته است. در واقع آنها توانسته اند نقشه ای جامع و با جزئیات کامل از پراکندگی آبهای زیرزمینی سراسر جهان ارایه کنند.

آنها برای این منظور به سراغ ۴۰ هزار مدل علمی رفته و به این نتیجه رسیده اند که حجم کل آبهای زیرزمینی جهان ۲۳ میلیون کیلومتر مکعب است.

این نقشه نشان می دهد که اکثر منابع جدید آبهای زیرزمینی جهان در کوهستانها و مناطق حاره ای نظیر آمازون، کنگو و کوههای راکی قرار دارد. از آن گذشته این نقشه مشخص می کند که منابع آبی بسیار اندکی در مناطقی همچون صحرای آفریقا و مرکز استرالیا وجود دارد.