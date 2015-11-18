به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، چین این هفته با توافق برای ساخت یک دستگاه راکتور هسته ای برای آرژانتین، صادرات قطعات فنی به ارزش ۴.۷ میلیارد دلار به این کشور را برای خود تضمین کرد.

انعقاد این قرارداد می تواند نشانه ای باشد از تلاش دولت پکن برای تثبیت جایگاه بین المللی در عرصه فناوری های هسته ای و تحقق بخشیدن به رویای صادرات راکتورهایی که محصول دانش و مهارت دانشمندان چینی است.

بنا بر اعلام خبرگزاری های رسمی چین، این کشور قرارداد تجاری را برای ساخت چهارمین راکتور هسته ای آرژانتین منعقد کرده است. این راکتور آب سنگین بر پایه مدل «کاندو» کشور کانادا ساخته می شود و ۸۵ درصد از هزینه تکمیل پروژه از سوی بانک تجارت و صنعت چین تامین می شود.

در همین حال، دو کشور مشغول رایزنی برای ساخت راکتور دیگری نیز هستند که قرار است بر پایه مدل چینی «هوالانگ ۱» ساخته شود – مدلی که پکن امیدوار است روزی توانایی رقابت با مدل های آمریکایی و فرانسوی را داشته باشد. انتظار می رود توافق برای ساخت این راکتور نیز طی ماه های آینده انجام شود.

شورای حکومتی چین اجازه ساخت اولین نمونه از راکتور هوالانگ ۱ را در ماه آوریل سال میلادی جاری (۲۰۱۵) صادر کرد.