اصالت یک کالا با برچسب تایید نمی شود/اهمیت طرح رهگیری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در واکنش به اظهارات رئیس اتاق تهران که گفته است اجرای طرح نصب برچسب اصالت را متوقف کنید، گفت: این طرح به اشتباه با عنوان «برچسب اصالت» شهرت یافته است چرا که اساسا این نام، عنوان صحیح و کاملی برای طرح مذکور نیست و پیشنهاد می گردد نام درست این طرح را که «طرح شناسه گذاری کالا» و یا «رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت» است و اساسا ماهیتی متفاوت از برچسب اصالت دارد، عنوان شود.

وی در ادامه افزود: اصالت یک کالا به وسیله برچسب و هولوگرام هیچگاه قابل تایید نیست زیرا به آسانی قابل جعل بوده و بدیهی است که در این صورت احتمال غیر اصیل بودن کالاهای دارای این برچسب ها نیز وجود خواهد داشت.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه طرح نامبرده صرفا جهت کنترل اصالت فرآورده نبوده و در راستای رهگیری و ردیابی نیز کاربرد دارد، گفت: با توجه به ارزیابی های علمی صورت پذیرفته در دنیا، این روش، شیوه ای مقبول ازسوی ارگان های نظارتی است که ممکن است هر کشوری بنا به مقتضیات خود تغییراتی اندک در اجرا داشته باشد اما اساس کار و آنچه که مورد پیگیری سازمان جهانی بهداشت و دستگاه های نظارتی کشورهای معتبر است بهره مندی از روش کد گذاری یگانه، برای هر بسته از محصولات است.

وی گفت: تمرکز این طرح در ابتدا برمحصولات وارداتی اعم از دارو، فرآورده های مکمل، آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی، ملزومات مصرفی و محصولات غذایی و سپس تولیدات داخل همین فراورده ها آنهم با هدف شناسه گذاری می باشد و نه فقط کنترل اصالت.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه با اطلاع رسانی مناسب می توان حق انتخاب کالای اصیل از تقلبی را برای مصرف کننده قائل شد و زمان تولید، قیمت کالا، تاریخ انقضاء، و تمامی اطلاعات عمومی محصولات را به صورت کاتولوگ الکترونیک در دسترس آنها قرار داد عنوان کرد: این موضوع یکی از مهمترین محاسن طرح رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت است.

دیناروند همچنین ادامه داد: می توان شناسه گذاری کالا را با درج یک بارکد دوبعدی بر روی بسته اجرایی نمود در این صورت امکان درج بارکد مورد نظر بر روی بسته توسط تولید کننده چه در کشور ایران و چه در سایر کشورها انجام شود پس از آن اطلاعات مربوط به بارکد، به صورت الکترونیک در سامانه مرکزی سازمان غذا و دارو درج شده وپس از راستی آزمایی اطلاعات، ثبت می گردد.

رئیس سازمان غذا و دارو در توضیح بیشتر اضافه کرد: در این طرح برای هر بسته کالا شناسنامه ای الکترونیک تهیه می شود تا در هر زمان و مکانی، بوسیله یکی از طرق تلفن همراه، اینترنت، پیامک و تلفن، قابلیت استعلام اصالت آن وجود داشته باشد.

وی اذعان داشت: برخی ها به دلیل ناآگاهی و تصور اشتباهی که در تشابه این طرح با برچسب اصالت یا شبنم که در گذشته بعنوان طرحی ناقص اجرا شدند می بینند با سازمان مخالفت می کنند حال آنکه این طرح جدای آنچه تاکنون بوده است می باشد آنها اگر تامل کنند متوجه خواهند شد که با طرحی موفق مواجه اند.

دیناروند با بیان اینکه کمتر کسی را می توان یافت که با آسیب های قاچاق و آفات اقتصادی، بیکاری، محروم کردن دولت از حقوق گمرکی و سایر معضلات آن اگاه نباشداضافه کرد: آنچه حساسیت قاچاق کالاهای سلامت را نسبت به حوزه های دیگر بمراتب بیشتر می کند موضوع سلامتی و بهداشت است چه بسیار آسیب های جسمی و حتی مرگ هایی که بواسطه استفاده از کالاهای تقلبی، قاچاق و ماهواره ای تقلبی رخ نداده است.

رئیس سازمان غذا و دارو با ابراز تعجب بسیار از اعتراضات برخی نهادهای رسمی کشور مانند اتاق بازرگانی، نسبت به موضوعاتی که از قاچاقچیان انتظارآن می رود خاطر نشان کرد: چرا باید شنونده اعتراضاتی باشیم که ازسوی قاچاقچیان هم بر ما وارد می شود؟!! چرا نهادهای حامی تجارت رسمی، تولید قانونی و سلامت مردم باید این رسالت تاریخی خود را فراموش کرده ودچار اشتباهات مهلکی مثل افتادن در دام افرادی شوند که به دلیل تخلف، از سوی سازمان غذا و دارو عرصه بر آنها تنگ شده است.

وی با قاطعیت اعلام کرد:طرح رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت را با پشتوانه های قانونی و حمایتهایی که دستگاه های زیربط ایجاد نمودند آغاز نموده و ادامه خواهیم داد.

دیناروند در ادامه به اتاق بازرگانی پیشنهاد کرد: بر اساس اطلاعات نادرست اظهارنظر نکنند و اگرقصد ارائه نظرات و پیشنهاداتی را دارند می توانند از طریق جلسات مشترک، آنها را با ما مطرح نمایند سازمان هم اطلاعات مورد نیاز و آسیبهای ناشی از قاچاق به اقتصاد کشور را در اختیار آن ها قرار خواهد داد.

وی با ابراز تاسف از سخنان چندی پیش یکی از مسئولین اتاق بازرگانی که در اظهار نظری بسیار نادرست و اشتباه گفته بود طرح رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت 500 میلیارد تومان هزینه داشته یا رانت ایجاد کرده است، خاطر نشان کرد: این طرح جز وظایف شرکت های واسطه محسوب نمی شود و خود شرکت های تولید کننده ملزم هستند که بارکد را بر روی کالای خود چاپ کنند و اگر موفق به انجام آن نشوند می بایست آن را به صورت برچسب بر روی محصول و کالای خود درج نمایند و همانطور که قبلا هم گفته شد مصرف کننده پس از استعلام، شاهد اصالت یا عدم اصالت محصول خواهد شد نه با صرف مشاهده برچسب یا بارکد.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه هنوز در ابتدای راه اجرای طرح قرار داریم عنوان کرد: طبیعی است که مشکلات احتمالی نیز به مرور رفع خواهد گردید و در آستانه تکامل طرح آنرا به اطلاع مردم خواهیم رساند و در خصوص نحوه فعالیت نیز آموزشهای لازم ارائه خواهید گردید.

وی در پاسخ به شبهاتی که این روزها توسط عده ای خاص در خصوص طرح کد رهگیری رسانه ها مطرح می شود، گفت: طرح شناسه گذاری کالا روشی کم هزینه، علمی، بین المللی و متکی به پشتوانه های قانونی و دارای فواید بسیار است ضمن آنکه دستگاه های متولی این حوزه نیز روش مورد نظر را تصویب نموده؛ قبول دارند و وزارت بهداشت را درراستای عملیاتی نمودن آن حمایت خواهند نمود.

معاون وزیر بهداشت گفت: از آنجا که حساسیت مردم نسبت به سلامت خودشان بالاست به هیچ وجه نمی پذیرند که با ورشی ساده و کم هزینه سلامت شان را به خطر اندازند لذا هیچگاه کالای غیراصیل را انتخاب نمی کنند در این صورت فروشندگان نیز از عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی اجتناب خواهند نمود یکی از اهداف اصلی ما در مبارزه با قاچاق، برخورداری از پتانسیل مردمی است که با این طرح به آن نائل خواهیم آمد مطمئنا با اجرای طرح، بخش قابل توجهی از قاچاق حوزه سلامت حذف خواهد گردید.

وی با بیان اینکه اگر قرار بود روش های کنونی مبارزه با قاچاق موثر باشد در طی این سال ها به اهداف خود رسیده بود یادآور شد: به دلیل مرزهای وسیع و رشد تقلب در شبیه سازی کالاهای اصیل، متاسفانه آنگونه که باید و شاید موفق به کنترل کامل ورود کالاهای قاچاق به کشور نگشته و نتوانسته ایم سطح عرضه را در برابر آنها ناامن کنیم و این مسئله موجبات وارد آمدن صدمات شدید اقتصادی و سلامت به مردم را فراهم آورده است.

دیناروند در پایان اطمینان داد: طرح «شناسه گذاری کالا» یا «رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت» با عنوان طرحی اساسی و موفق و با جدیت تمام و به نفع سلامتی مردم و اقتصاد کشور اجرا خواهد شد.