غبار روبی مزار شهدای دانش آموز کرمانشاه به مناسبت هفته بسیج

سرهنگ محمد رسول اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان بسیج دانش آموزی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه به مناسبت هفته بسیج برنامه های مختلفی را در سطح استان برگزار می کند.

وی از اجرای صبحگاه مشترک دانش آموزان بسیجی با حضور مسئولان آموزش و پرورش و سپاه در روز شنبه هفته آینده همزمان با دومین روز هفته بسیج خبر داد.

به گفته مسئول بسیج دانش آموزی استان کرمانشاه، قبل از آغاز هفته بسیج نیز فضاسازی لازم در سطح مدارس به مناسبت ماه صفر و ایام اربعین حسینی صورت گرفته است.

اکبری خاطرنشان کرد: نمایش دستاوردها و توانمندی های بسیج در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، حضور دانش آموزان سراسر استان در میعادگاه های نماز جمعه و دیدار با خانواده های شهدای دانش آموز از دیگر برنامه های تدارک دیده شده برای این هفته است.

وی با اشاره به برگزاری مراسم غبارروبی مزار شهدای دانش آموز استان و تجدید میثاق با آنها و آرمان های امام راحل، ادامه داد: دانش آموزان جدیدالورود به مجموعه بسیج دانش آموزی نیز در طول این هفته تجلیل می شوند.

این مسئول همچنین از برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی شامل دلنوشته، نقاشی و مسابقات ورزشی در رشته های مختلف و ثبت نام از دانش آموزان برای شرکت در مسابقات علمی المپیاد بسیج در طول این هفته خبر داد.