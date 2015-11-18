شهرداری در مرز شلمچه بیمارستان صحرایی برپا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله غفوری معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۶ با اعلام این خبر، گفت: ظرف یک روز آینده بیمارستان صحرایی ۱۰ تخته تحت نظر شرکت شهر سالم وابسته به شهرداری تهران در موقعیت این شهرداری مستقر می‌شود.

در این درمانگاه کادر پرستاری و پزشک متخصص در زمینه بهداشت و درمان به زائران اربعین حسینی خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی تامین و پایداری سلامت زائران اربعین حسینی را جزو اولویت های کاری دانست و افزود: این بیمارستان از اول آذرماه تا زمانی که زوار حضور دارند به ارایه خدمات بهداشتی و درمانی در رشته های پزشکی عمومی و تخصصی، همچنین پرستاری و پیراپزشکی، داروخانه، تزریقات، پانسمان و اورژانس سرپایی اقدام به ارایه خدمات خواهد کرد.

به گفته غفوری، با درمانگاه های درمانی خرمشهر و آبادان و همچنین هلال احمر نیز هماهنگ شده است تا در صورت لزوم در زمان رفت و برگشت به زائران خدمات رسانی شود.

علاوه بر این اکیپ ۱۰ نفره سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و اورژانس جهت ارائه خدمات ایمنی و اقدام در برابر حوادث احتمالی همچنین آموزش موارد ایمنی و بهداشتی به کادر خدمت رسان به این موقعیت اضافه می‌شوند.