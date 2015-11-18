  1. هنر
  2. تئاتر
۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۴۶

«نامه های شرجی» خوانش می‌شود/ به چالش کشیدن ارتباط پدر و فرزند

«نامه های شرجی» خوانش می‌شود/ به چالش کشیدن ارتباط پدر و فرزند

نمایشنامه «نامه های شرجی» نوشته شهرام کرمی ۲۸ آبان ماه در قالب جلسات نمایشنامه خوانی سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر خوانش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «نامه های شرجی» تازه ترین نمایشنامه شهرام كرمی كه به عنوان ۱۰ نمایشنامه برگزیده سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شده است در برنامه جلسات نمایشنامه خوانی جشنواره روز پنجشنبه ٢٨ ساعت ۱۸ آبان خوانش خواهد شد.

این نمایشنامه روایت نامه‌های زمان جنگ است كه رابطه پدر و فرزندی را بعد از گذشت سال ها از جنگ به چالش می كشد. این جلسه نمایشنامه خوانی توسط بازیگران گروه تئاتر شایا اجرا خواهد شد.

رویا افشار، كریم اكبری مباركه، سیروس همتی، فرزین محدث، مجید نوروزی، احمد رشیدی، روژان كردنژاد در این نمایشنامه خوانی حضور خواهند داشت.

کد مطلب 2971262
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها