به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «نامه های شرجی» تازه ترین نمایشنامه شهرام كرمی كه به عنوان ۱۰ نمایشنامه برگزیده سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شده است در برنامه جلسات نمایشنامه خوانی جشنواره روز پنجشنبه ٢٨ ساعت ۱۸ آبان خوانش خواهد شد.

این نمایشنامه روایت نامه‌های زمان جنگ است كه رابطه پدر و فرزندی را بعد از گذشت سال ها از جنگ به چالش می كشد. این جلسه نمایشنامه خوانی توسط بازیگران گروه تئاتر شایا اجرا خواهد شد.

رویا افشار، كریم اكبری مباركه، سیروس همتی، فرزین محدث، مجید نوروزی، احمد رشیدی، روژان كردنژاد در این نمایشنامه خوانی حضور خواهند داشت.