چهارمین جشنواره منطقه ای رویش کویر در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره منطقه ای رویش کویر از امروز به مدت دو روز با حضور شماری از پژوهشگران و مخترعان کشوری، مسئولان بنیاد نخبگان و استاندار سیستان و بلوچستان در تالار امام رضا(ع) زاهدان آغاز بکار کرد.

بر اساس اعلام دبیرخانه همایش از مجموع ۱۱۵ اختراع رسیده به دبیرخانه این جشنواره ۶۰ اثر در زمینه های مختلف کشاورزی، پزشکی، فنی و مهندسی در این جشنواره مورد پذیرش قرار گرفته است.

رئيس بنياد نخبگان سيستان و بلوچستان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده جشنواره منطقه‌ای رويش كوير از امروز آغاز و تا ۲۸ آبان ماه سالجاری ادامه دارد.

دکتر مصیب پهلوانی بیان کرد: بنیاد نخبگان استان با هدف رونق بخشیدن به فضای ابتکار، انگیزه بخشیدن به جوانان و شناسائی اختراع های برگزیده و تسهیل مسیر حرکت آنها به منظور رسیدن به محصولی دانش بنیان و تکمیل چرخه نوآوری و تبدیل دارائی های فکری به ثروت، جشنواره منطقه ای رویش كوير را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: زمینه برگزاری این جشنواره با همكاري بنيادهای نخبگان استان های يزد، كرمان و هرمزگان، استانداری سيستان و بلوچستان، دانشگاه، پارك علم و فناوری و ساير دستگاه های اجرائی استان فراهم شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: بخش ويژه جشنواره مذكور به مسئله بحران آب، خشكسالی، گياهان داروئی و انرژی های نو متناسب با پتانسيل های استان اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۲ استاد دانشگاه تهران و اساتید استانی داوری این دوره از جشنواره را برعهده دارند.