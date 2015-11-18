مهدی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جهاد دانشگاهی در زمینه خیریه دانشجویی تجربه جدی از سال ۸۴ دارد. طی آن سال‌ها، تمام گروه‌های دانشجویانی را که در زمینه محرومیت زدایی کار می کردند، در برنامه ای به عنوان «مهر باران» چهارمرحله دور هم جمع کرد.

وی ادامه داد: نشریات دانشجویی تخصصی در زمینه خیریه دانشجویی منتشر می شد که به خاطر شرایط کشور مدت‌ها مغفول ماند و اکنون با استفاده از همان تجربه‌ها، قصد داریم تمام گروه‌های دانشجویی را که در زمینه خیریه دانشجویی فعالیت می کردند، کنار هم جمع کرده و پنجمین برنامه مهر باران را برگزار کنیم.

سرپرست سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی افزود: در حال حاضر با کمک مجموعه و شعبه هایی که داریم، برنامه توانمندسازی گروهای دانشجویی به ویژه گروه‌هایی که در زمینه‌های علمی و ترویجی و محیط زیست فعال هستند را آغاز کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: برنامه ما این است که در ترم دوم سال تحصیلی جاری با هماهنگی سازمان محیط زیست، گروه های دانشجویی فعال در زمینه محیط زیست را در لرستان کنار هم جمع کنیم.

کاظمی با اشاره به دیگر برنامه های سازمان جهاد دانشگاهی افزود: ما در زمینه کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان با مشکلات جدی مواجه هستیم، بنابراین دانشجویان ما باید قبل از فارغ التحصیلی در این زمینه آموزش های لازم را فراگیرند تا پس از فارغ التحصیلی بتوانند به عنوان یک دانشجوی نوآور فعالیت کنند.

وی ادامه داد: ما باید ضعف هایی را که موجب عدم موفقیت دانشجویان در شرکت‌های دانش بنیان و مراکز رشد می شود را قبل از فارغ التحصیلی به آن‌ها آموزش دهیم تا بعد از فارغ التحصیلی با این مشکلات مواجه نشوند.