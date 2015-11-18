آمریکا در حال گسترش جهانی داعش است/بازی خطرناک اوباما در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «سرگئی لاوروف» گفت: آمریکا و متحدانش در حال انجام یک بازی خطرناک در سوریه هستند. آنها (آمریکا و متحدانش) از داعش به عنوان ابزاری برای ضعیف کردن حکومت «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه، استفاده می کنند.

وزیر خارجه روسیه در ادامه گفت: به رغم اعلام یک برنامه مبهم برای مبارزه با داعش، تحلیل حملاتی که توسط آمریکا و متحدانش علیه داعش انجام گرفته نشان می دهد که این کشور به صورت انتخابی دست به حمله می زنند و من می گویم که این حملات در اغلب اوقات به اهداف خود که ضعیف کردن و از بین بردن داعش است نرسیده اند.

لاوروف در ادامه گفت: آمریکا در حال انجام یک بازی خطرناک در سوریه است و این موجب شده تا تعیین هدف اصلی واشنگتن در سوریه مبهم باشد. از یک سو آمریکا می خواهد تا داعش در سریعترین زمان ممکن حکومت سوریه را ضعیف کند و از سوی دیگر نمی خواهد که این گروه بیش از حد قدرت بگیرد.