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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۴۰

انتقاد تند لاوروف از آمریکا:

آمریکا در حال گسترش جهانی داعش است/بازی خطرناک اوباما در سوریه

آمریکا در حال گسترش جهانی داعش است/بازی خطرناک اوباما در سوریه

وزیر امور خارجه روسیه در اظهاراتی با اشاره به نحوه عملکرد آمریکا در سوریه، واشنگتن را متهم به انجام یک بازی خطرناک در سوریه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «سرگئی لاوروف» گفت: آمریکا و متحدانش در حال انجام یک بازی خطرناک در سوریه هستند. آنها (آمریکا و متحدانش) از داعش به عنوان ابزاری برای ضعیف کردن حکومت «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه، استفاده می کنند.

وزیر خارجه روسیه در ادامه گفت: به رغم اعلام یک برنامه مبهم برای مبارزه با داعش، تحلیل حملاتی که توسط آمریکا و متحدانش علیه داعش انجام گرفته نشان می دهد که این کشور به صورت انتخابی دست به حمله می زنند و من می گویم که این حملات در اغلب اوقات به اهداف خود که ضعیف کردن و از بین بردن داعش است نرسیده اند.

لاوروف در ادامه گفت: آمریکا در حال انجام یک بازی خطرناک در سوریه است و این موجب شده تا تعیین هدف اصلی واشنگتن در سوریه مبهم باشد. از یک سو آمریکا می خواهد تا داعش در سریعترین زمان ممکن حکومت سوریه را ضعیف کند و از سوی دیگر نمی خواهد که این گروه بیش از حد قدرت بگیرد.

کد مطلب 2971275
عبدالحمید بیاتی

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