" پل آستر " به راديو فرهنگ مي آيد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در ادامه سلسله برنامه هاي رمان خواني شبانه راديو فرهنگ ، هفته آينده رمان مطرح " اتاق دربسته " از سه گانه مشهور پل آستر - خالق رمان هاي شهر شيشه اي و ارواح - بازخواني مي شود .

موضوع " اتاق دربسته " با گم شدن نويسنده اي آغاز مي شود كه همسر و دوست نويسنده اش در صدد يافتن او و چاپ آثارش هستند . ماجراي اين رمان نيز ، همچون دو اثر ديگر سه گانه نويسنده ، از تمي پليسي برخوردار است كه البته به واسطه شيوه روايت خاص پل آستر به گره گشايي كلاسيك و تماميت منتهي نمي شود .

اين رمان را محمد رضا گودرزي - نويسنده معاصر ، براي راديو بازنويسي و تنظيم كرده است .



راوي رمان ، بهروز رضوي ، تهيه كننده حميد رضا مقدسي و سردبير برنامه محسن حكيم معاني است . رمان " اتاق دربسته " از روز شنبه تا پنج شنبه در برنامه روايت شب خوانده مي شود و روز جمعه - نوزدهم اسفند ماه - نيز با حضور محمد رضا گودرزي مورد نقد و بررسي قرارخواهد گرفت .