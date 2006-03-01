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۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۱۰

از شنبه سيزدهم اسفند با رمان " اتاق در بسته "

" پل آستر " به راديو فرهنگ مي آيد

" پل آستر " به راديو فرهنگ مي آيد

رمان " اتاق دربسته " اثر مشهور پل آستر از شنبه شب در برنامه روايت شب راديو فرهنگ خوانده مي شود .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در ادامه سلسله برنامه هاي رمان خواني شبانه راديو فرهنگ ، هفته آينده رمان مطرح " اتاق دربسته " از سه گانه مشهور پل آستر - خالق رمان هاي شهر شيشه اي و ارواح - بازخواني مي شود .

موضوع " اتاق دربسته " با گم شدن نويسنده اي آغاز مي شود كه همسر و دوست نويسنده اش در صدد يافتن او و چاپ  آثارش هستند .  ماجراي اين رمان نيز ، همچون دو اثر ديگر سه گانه نويسنده ، از تمي پليسي برخوردار است كه البته به واسطه شيوه روايت خاص پل آستر به گره گشايي كلاسيك و تماميت منتهي نمي شود .

اين رمان را محمد رضا گودرزي - نويسنده معاصر ،  براي راديو بازنويسي و تنظيم كرده است .

راوي رمان ، بهروز رضوي ، تهيه كننده حميد رضا مقدسي و سردبير برنامه محسن حكيم معاني است .  رمان  "  اتاق دربسته  " از روز شنبه تا پنج شنبه در برنامه روايت شب خوانده مي شود و روز جمعه - نوزدهم اسفند ماه - نيز با حضور محمد رضا گودرزي مورد نقد و بررسي قرارخواهد گرفت .

کد مطلب 297128

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