به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت هلال‌احمر نهادی داوطلب محور است که به‌عنوان عضوی از نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر در داخل کشور و حتی در دیگر مناطق جهان اقدامات امدادی و بشردوستانه انجام می‌دهد و گستره‌ای از خدمات پزشکی، بهداشتی، آموزشی وامدادی را ارائه می‌کند.

این جمعیت پس از انقلاب اسلامی منشأ خدمات امدادی بسیاری بوده که نمونه آن را می‌توان در زلزله مرداد ۹۱ منطقه ارسباران در آذربایجان شرقی دید و با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی و شرایط آب و هوایی این استان، جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی همواره یکی از یگان‌های امدادی موردتوجه در حوادث و سوانح منطقه بوده است.

با توجه به اهمیت و جایگاه این جمعیت در استان، هیئت‌مدیره جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و مدیران این جمعیت در شهرستان بناب تشکیل جلسه داد و حاضران در خصوص مسائل مختلف در حوزه اقدامات هلال‌احمر در آذربایجان شرقی و شهرستان بناب به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

لزوم ارائه آموزش‌های عمومی برای کاهش تلفات حوادث و سوانح

فرماندار شهرستان بناب صبح چهارشنبه در جلسه هیئت‌مدیره جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی در شهرستان بناب با تقدیر از خدمات هلال‌احمر گفت: شهرستان بناب به لحاظ موقعیت جغرافیایی ویژه و قرار گرفتن در یک شاهراه می‌تواند در ساماندهی و امدادرسانی به حوادث چندین شهرستان ایفای نقش کند.

ولی‌الله فرج الهی با تأکید بر نقش مهم آموزش‌های عمومی در کاهش تلفات حوادث در لحظات طلایی خاطرنشان شد: در امر آموزش عمومی جمعیت هلال‌احمر بناب بسیار خوب عمل کرده و همچنین بر اساس تصمیمات اتخاذشده، اتاق بحران شهرستان در جمعیت هلال‌احمر بناب تشکیل و تمامی دستگاه‌ها موظف به انتقال اطلاعات خود به آن اتاق بوده و در هنگام وقوع حوادث با حضور در این اتاق بحران نسبت به فرماندهی عملیات امداد و نجات اقدام خواهند کرد.

وی در ادامه به اجرای طرح‌های زمستانی و نوروزی جمعیت هلال‌احمر در نواحی مختلف شهرستان بناب اشاره کرد و اظهار داشت: فعالیت‌های عاشقانه و بدون چشمداشت جوانان هلال‌احمر در خدمت‌رسانی به مسافران و هم‌وطنان در ایام مختلف سال چون تعطیلات نوروزی ارزنده بوده و امیدواریم این اقدامات همچنان تداوم داشته باشد.

فرماندار شهرستان بناب در پایان با تجلیل از زحمات نجات گران پایگاه امام علی (ع) جمعیت هلال‌احمر بناب گفت: روزانه از این محور نزدیک به ۸۰ هزار خودرو عبور می‌کند و حوادث گوناگونی رخ می‌دهد که نجات گران این پایگاه در محل حاضرشده و خدمات امدادی خوبی ارائه می‌دهند.

تربیت امدادگر در بناب ۴۳ درصد رشد داشته است

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بناب نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این جمعیت گفت: تعداد اعضای داوطلب هلال‌احمر بناب در حوزه‌های امداد و نجات و جوانان و داوطلبان ۹۳۳ نفر است که نسبت به دوره قبل از رشد ۴۳ درصدی حکایت دارد.

جعفر صادق قلی پور به رسالت هلال‌احمر در امر آموزش‌های عمومی و تخصصی اشاره و تصریح کرد: با توجه به داوطلب محور بودن هلال‌احمر، سال جاری بیش از ۲۷۴ نفر از بین اعضا دوره‌های امدادی را گذرانده و از میان آن‌ها ۱۴۵ نفر به کسوت امدادگر درآمده و دو هزار و ۷۰۰ نفر هم از آموزش‌های همگانی هلال‌احمر برخوردار شده‌اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بناب از برگزاری هفت اردو و چهار مانور مشترک با سایر ادارات برای توان‌افزایی اعضا و نجات گران در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: نجات گران پایگاه امام علی (ع) بناب امسال با انجام ۶۳ عملیات امدادی ۶۶ تن از مصدومان را به مراکز درمانی منتقل و ۶۹ تن را در سر صحنه مداوا کرده و ۱۸ تن را در پایگاه اسکان داده‌اند.

بابک فضل علی پور از اعضای شورای اجرایی جمعیت هلال‌احمر بناب نیز در این جلسه با تجلیل از زحمات امدادگران این جمعیت خاطرنشان شد: اعضای جمعیت هلال‌احمر با کمترین توقع و بدون چشم‌داشت اقدام به ارائه خدمات امدادی درصحنه‌های پرخطر حوادث و سوانح می‌کنند اما بااین‌وجود امیدواریم تمهیدات و تدابیر لازم جهت بهبود زندگی این قشر نیز اندیشیده شود.