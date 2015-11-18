به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمد علی نجفی در دیدار با وزیر صنعت و اقتصاد جمهوری آذربایجان با بیان اینکه تکمیل راه آهن رشت - آستارا از برنامه های اصلی دولت است، اظهار کرد: امور مربوط به احداث ترمینال کالا در آستارا و احداث خط ریلی از این ترمینال تا نقطه صفر مرزی به جد درحال پیگیری است.

وی تراز تجاری دو کشور را متناسب با سطح روابط خوب و سازنده کنونی ندانست و ابراز امیدواری کرد سفر هیات تجاری گیلان به باکو و دیدارهای متعدد دیگر و افزایش مشوق های لازم از سوی دو طرف منجر به افزایش تبادلات تجاری بین دو کشور شود.

نجفی همچنین به قابلیت های منطقه آزاد انزلی و ترمینال دریایی بندر انزلی برای همکاری بیشتر با آذربایجان اشاره و آمادگی گیلان برای همکاری در زمینه ایجاد تسهیلات برای مداوا و گسترش توریسم درمانی در استان را اعلام کرد.

وزیر صنعت و اقتصاد جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار گفت: هر دو کشور شرایط خوبی را برای رونق بیشتر ارتباطات دو جانبه دارند که توسعه زیرساخت ها به ویژه راه آهن یکی از مهم ترین آن ها است.

شاهین مصطفی یف افزایش همکاری ها با منطقه آزاد انزلی و بندر انزلی را خواستار شد و افزود: در دیدارهای گذشته با دکتر واعظی وزیر ارتباطات ایران و رئیس کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان در خصوص ۲۴ ساعته کردن گمرک دو کشور مذاکرات سازنده ای انجام شده است.

استاندار گیلان عصر دوشنبه در رأس هیاتی تجاری- اقتصادی به جمهوری آذربایجان سفر کرد.