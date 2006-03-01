ورزشكاران ما به دليل نداشتن كفشهاي تخصصي از يك مظلوميت خاصي برخوردارند

به گزارش خبرگزاري " مهر" علي كفاشيان دبيركل كميته ملي المپيك با بيان اين مطلب دراولين سمپوزيوم تخصصي كفشهاي ورزشي كه صبح امروز10 اسفندماه با حضور سيد اميرحسيني رئيس آكادمي ملي المپيك وپارالمپيك، محمد شاه حسيني معاون اجرايي آكادمي، دكتر بابك شادگان مديرمركزپزشكي، ورزشي، مسئولان پايگاههاي قهرماني سراسركشور، ورزشكاران، مربيان وجامعه پزشكي، ورزشي كشور درمحل آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك برگزارشد، گفت: كفش ورزشي در دنيا بعنوان يكي ازمسائل مهم حرفه اي ورزش مطرح مي باشد. متاسفانه ورزشكاران ما به دليل نداشتن كفشهاي تخصصي ازيك مظلوميت خاصي برخوردارند.

وي افزود: شركتهاي داخلي ما نيز اعتماد به نفس لازم را براي رقابت با بازارها و شركتهاي بين المللي بدست نياوردند كه اميدوارم با برگزاري اينگونه سمينارها و حضور پژوهشگران وصاحبان صنايع در زمينه كفش ورزشي به اين مهم دست پيدا كنيم.

دبيركل كميته ملي المپيك در ادامه با بيان اين مطلب كه مشكلات عديده اي براي واردات كفش وجود دارد، گفت: امروزه يكي ازمشكلات ما براي وارد كردن كفشهاي تخصصي تعرفه آنها مي باشد. سه فاكتورمهمي كه در وارد كردن كفش ورزشي مناسب وجود دارد، شناسايي منابع، ارتباط برقراركردن وسفارش دادن به صنايع بزرگ توليد كفش درجهان مي باشد، اين سه فاكتورما را دربدست آوردن تخصصي ترين كفشهاي ورزشي براي دراختيار قراردادن به ورزشكارانمان كمك مي نمايد تا ديگرنداشتن كفش تخصصي مناسب براي ورزشكاران ما يك معضل درعملكرد انها نباشد. درزمينه شناسايي منابع كميته ملي المپيك آماده هرگونه سرمايه گذاري مي باشد.

سيد اميرحسيني رئيس آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك نيز دراين مراسم ضمن خير مقدم به كليه شركت كنندگان گفت: امروزه ورزش بعنوان يك صنعت مهم درجهان مطرح است وصنعت ورزش روزبه روز درحال پيشرفت مي باشد كه اميدواريم ما نيز با رويكرد جديد درصنايع خود و توجه به مسائل علمي وفني بتوانيم به اين مهم دست پيدا كنيم.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: پنج حلقه المپيك با شعار سريعتر، قويتر و بالاتر توسعه ورزش را در جهان مطرح كرده است و اين امر باعث شده است كه كفش ورزشي به عنوان مهمترين مسئله در دنيا ي حرفه اي ورزش مطرح شود.

مجتبي رسولي دبير اين سمينار نيز طي سخنان كوتاهي در خصوص هدف از برگزاري اين سمپوزيوم اظهار داشت: با توجه به اهميت كفشهاي ورزشي و رسالت آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك در زمينه آموزش و پژوهش مركز پزشكي ورزشي با هدف ارتقاء سطح دانش عمومي و تخصصي درخصوص انتخاب كفش مناسب و مسائل فني كه درسلامت و افزايش كارايي ورزشي ورزشكاران موثرمي باشد اقدام به برپايي اين سمپوزيوم علمي كرده است.

گفتني است ازسوي اساتيد فن دراين سمپوزيوم20 مقاله علمي درموضوعات اهميت توجه و انتخاب مناسب كفشهاي ورزشي، آناتومي كاربردي پا ومچ پا، آناليز Gait، تاريخچه كفشهاي ورزشي، اصول كلي در طراحي كفشهاي ورزشي ، ارتوزهاي پا، كفش ورزشي وديابت، خواندن كفش، آسيبهاي شايع ناشي ازكفش در ورزش، كفش بانوان، ابداعات طراحي خاص كمپاني هاي كفش ورزشي، كفش دووميداني، تنيس، فوتبال، كوهنوردي وسنگنوردي، بسكتبال و واليبال، اسكي، اسكيت، دوچرخه سواري و تيراندازي ارائه شد.