۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۳۱

جزئيات برنامه سالانه دولت براي سال 85 در خبرگزاري"مهر"(3)

1000 تن كالاهاي اساسي سال 85 وارد كشور مي شود

براساس برنامه سالانه دولت ، واردات كالاهاي اساسي به يك هزار و 622 تن در سال 85 خواهد رسيد.

به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر ، وزارت بازرگاني  براساس برنامه سالانه دولت در سال 85  اقدام به واردات يك هزار 622 تن كالاهاي اساسي  (برنج ، روغن، شكر و ...) خواهد كرد .

همچنين اين وزارتخانه براي سال آينده اقدام به خريد  تضميني 11 هزار تن گندم از كشاورزان خواهد كرد به طوري كه ظرفيت ذخيره سازي گندم در سال مذكور به ميزان 203 هزار تن خواهد رسيد .

 اين گزارش مي افزايد: سهم ساير خريدهاي تضميني وزارت بازرگاني در سال آينده  به جز گندم (جو، كشمش ، ذرت، پياز، سيب زميني ، نخود ، و ...)  بيش از 616 هزار تن خواهد بود .

همچنين دربرنامه هاي اجرايي دولت براي سال 85 در بخش زراعت و باغباني آمده است : در راستاي بهبود ضريب خودكفايي در توليد محصولات اساسي ، طرح هاي افزايش توليد در خصوص برخي محصولات شامل گندم، برنج ، پنبه ، دانه هاي روغني ، ذرت دانه اي ، علوفه و چغندرقند در سال 85 اجرا خواهد شد كه پيش بيني توليد حدود 3/51 ميليون تن محصولات زراعي را محقق مي كند.

 

