فعالیت مرکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه سنگال

به گزارش خبرگزاری مهر، با هماهنگی دفتر روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی «باباکاربا» سفیر کشور سنگال به همراه «الحاج موسی فال» رایزن این سفارت با دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی دیدار کرد.

در این دیدار مسایلی پیرامون نحوه جذب دانشجویان سنگالی در دانشگاه شهید بهشتی و همچنین فعالیت های مرکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه شیخ آنتادیوپ در سنگال مورد بررسی قرار گرفت.

تاکنون چندین دوره دانش آموخته از دانشگاه شیخ آنتادیوپ در رشته زبان فارسی در مقطع کارشناسی با کوشش دکتر سنایی استاد اعزامی زبان و ادبیات فارسی و تعدادی از دانشجویان زبان آموز سنگالی از دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل شدند.