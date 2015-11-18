قیمت جهانی نفت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز چهارشنبه در ساعات اولیه به دلیل کاهش ذخایر نفت آمریکا و همچنین فعال شدن بیشتر پالایشگاها با افزایش روبرو شد، این در حالی است که تحلیلگران بر این باور هستند که بازار نفت در باقیمانده سال جاری میلادی و آینده همچنان تحت فشار مازاد عرضه قرار خواهد گرفت.

براساس آمار منتشر شده توسط اداره انرژی آمریکا، ذخایر نفت این کشور در هفته گذشته ۴۸۲ هزار بشکه کاهش داشت.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت برای تحویل در ماه دسامبر با ۳۳ سنت افزایش به رقم ۴۳ دلار و ۹۰ سنت در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با ۳۱ سنت افزایش در برابر ۴۰ دلار و ۹۸ سنت در هر بشکه معامله شد.