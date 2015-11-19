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۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۳

اقتصاد دنیا در هفته‌ای که گذشت/ رشد صادرات نفت ایران به کره جنوبی

اقتصاد دنیا در هفته‌ای که گذشت/ رشد صادرات نفت ایران به کره جنوبی

مهم‌ترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته‌ای که گذشت منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر مهم ترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت به شرح ذیل است:

رویترز: صادرات نفت ایران به کره جنوبی در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۳.۴ درصد افزایش یافت.

تاس نیوز: «ولادیمر پوتین» رئیس جمهور روسیه دوم آذر برای شرکت در مجمع کشورهای صادرکننده گاز به تهران سفر می کند.

فایننشال تریبون: هزینه تحمیلی قاچاق سوخت به اقتصاد ایران معادل ماهانه پرداخت یارانه به تقریبا ۲۰ میلیون نفر است.

راشا تودی: چین در سواحل شرقی خود ذخایر طلا با ظرفیت حداقل ۴۷۰ تن کشف کرد.

رویترز: وزیر انرژی روسیه گفت برنامه ای برای کاهش تولید نفت نداریم و تولید خود را ۱۰.۵ میلیون بشکه در روز حفظ خواهیم کرد.

عرب نیوز: کشورهای عضو جی ۲۰ (۲۰ قدرت اقتصاد برتر جهان) سالانه ۴۵۲ میلیارد دلار صرف هزینه های سوخت فسیلی می کنند.

رویترز: حملات تروریستی پاریس، شاخص ارزش بورس‌های جهانی را کاهش داد.

شفق نیوز: نرخ تورم در عراق روند نزولی به خود گرفته است.

رویترز: رئیس صندوق بین المللی پول اعلام کرد از پیوستن پول چین به گروه ارزهای اصلی جهان حمایت می کنیم.

بلومبرگ: بانک مرکزی اروپا با انجام «آزمایش فشار» موجب کسر سرمایه به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار در ۹ بانک این قاره شد.

فایننشال تریبون: ایران آماده «سوآپ» گازی با روسیه است.

رویترز: چهار کشور ایتالیا، لتوانی، اتریش و اسپانیا در آستانه نقض قوانین اتحادیه اروپا به‌ واسطه اجرای طرح‌های بودجه ای خود در سال ۲۰۱۶ میلادی هستند.

داچ ول: هر روز به شمار خانوارهای آلمانی که قادر به پرداخت قبض برق خود نیستند و با قطع برق روبرو می شوند، افزوده می شود.

برناما: فعالیت اقتصادی کشورهای عضو «آسه آن» ۶ درصد از رشد اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داد.

بلومبرگ: عربستان به دنبال طرح ریزی جنگ فرسایشی با صنعت نفت روسیه در اروپا است.

کد مطلب 2971352
علیرضا کمندی

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