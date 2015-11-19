به گزارش خبرنگار مهر مهم ترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت به شرح ذیل است:

رویترز: صادرات نفت ایران به کره جنوبی در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۳.۴ درصد افزایش یافت.

تاس نیوز: «ولادیمر پوتین» رئیس جمهور روسیه دوم آذر برای شرکت در مجمع کشورهای صادرکننده گاز به تهران سفر می کند.

فایننشال تریبون: هزینه تحمیلی قاچاق سوخت به اقتصاد ایران معادل ماهانه پرداخت یارانه به تقریبا ۲۰ میلیون نفر است.

راشا تودی: چین در سواحل شرقی خود ذخایر طلا با ظرفیت حداقل ۴۷۰ تن کشف کرد.

رویترز: وزیر انرژی روسیه گفت برنامه ای برای کاهش تولید نفت نداریم و تولید خود را ۱۰.۵ میلیون بشکه در روز حفظ خواهیم کرد.

عرب نیوز: کشورهای عضو جی ۲۰ (۲۰ قدرت اقتصاد برتر جهان) سالانه ۴۵۲ میلیارد دلار صرف هزینه های سوخت فسیلی می کنند.

رویترز: حملات تروریستی پاریس، شاخص ارزش بورس‌های جهانی را کاهش داد.

شفق نیوز: نرخ تورم در عراق روند نزولی به خود گرفته است.

رویترز: رئیس صندوق بین المللی پول اعلام کرد از پیوستن پول چین به گروه ارزهای اصلی جهان حمایت می کنیم.

بلومبرگ: بانک مرکزی اروپا با انجام «آزمایش فشار» موجب کسر سرمایه به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار در ۹ بانک این قاره شد.

فایننشال تریبون: ایران آماده «سوآپ» گازی با روسیه است.

رویترز: چهار کشور ایتالیا، لتوانی، اتریش و اسپانیا در آستانه نقض قوانین اتحادیه اروپا به‌ واسطه اجرای طرح‌های بودجه ای خود در سال ۲۰۱۶ میلادی هستند.

داچ ول: هر روز به شمار خانوارهای آلمانی که قادر به پرداخت قبض برق خود نیستند و با قطع برق روبرو می شوند، افزوده می شود.

برناما: فعالیت اقتصادی کشورهای عضو «آسه آن» ۶ درصد از رشد اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داد.

بلومبرگ: عربستان به دنبال طرح ریزی جنگ فرسایشی با صنعت نفت روسیه در اروپا است.