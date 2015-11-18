به گزارش خبرگزاری مهر، کریم نجفی برزگر در حاشیه ششمین جشنواره سراسری دانشگاه پیام نور، بابیان اینکه برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی به‌عنوان یک مسئله مهم مورد تأکید مقام معظم رهبری است، اظهار داشت: سال گذشته ۳۸۳ کرسی آزاداندیشی در دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور و در پنج‌ ماهه نخست امسال نیز ۱۱۵ کرسی آزاداندیشی برگزار شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور برگزاری مسابقات سراسری قرآنی برای دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های پیام نور را از دیگر برنامه‌های فرهنگی این دانشگاه برشمرد و افزود: فعالیت‌های قرآنی یکی از برنامه‌های شاخص این دانشگاه است و دبیرخانه قرآنی در استان زنجان برنامه‌های قرآنی این دانشگاه را تأمین کرده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور با اشاره به برگزاری جشنواره ملی نانوتکنولوژی و جشنواره ملی حرکت دانشگاه پیام نور در سال گذشته، عنوان کرد: برگزاری این جشنواره‌ها خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور را به منصه ظهور می‌رساند.

تصویب آیین نامه تشویق مبتکران دانشگاه پیام نور

وی از تصویب آیین نامه تشویق مبتکران خبر داد و گفت: این آیین‌نامه جهت تشویق دانشجویان مبتکر، خلاق و مخترع تصویب شده و بر اساس آن با توجه به اهمیت اختراع، دانشجو تشویق می‌شود.

بزرگداشت مفاخر فرهنگی

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای دانشگاه پیام نور، بزرگداشت مفاخر فرهنگی هر استان است، خاطرنشان کرد: هر استانی دارای شخصیت‌ها و الگوی فرهنگی است و استان لرستان نیز می‌تواند شخصیت علمی، فرهنگی و دینی خود را با برگزاری بزرگداشت به قشر جوان، اساتید و دنیا معرفی کند.

دانشجویان پیام نور دارای کمترین آسیب های اجتماعی

وی با تأکید بر اینکه دانشجویان دانشگاه پیام نور کمترین درصد آسیب‌های اجتماعی رادارند، عنوان کرد: با توجه به پذیرش دانشجویان دانشگاه پیام نور در نزدیک‌ترین محل سکونت، خوشبختانه این دانشگاه کمترین میزان آسیب‌های اجتماعی را نسبت به دیگر دانشگاه‌ها دارد.

راه اندازی مرکز مشاوره پیام نور

نجفی برزگر با اشاره به راه‌اندازی مراکز مشاوره پیام نور در استان‌های کشور خاطرنشان کرد: این مراکز جهت تحکیم خانواده‌ها، به دانشجویان و خانواده آن‌ها علاوه بر مشاوره تحصیلی مشاوره خانواده نیز ارائه می‌دهد.