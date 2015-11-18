سه دیپلم افتخار ژاپنی در دست کودکان نقاش ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع مسابقه نقاشی کاناگاوا در سال ۲۰۱۵ میلادی به عنوان یکی از معتبرترین رقابتهای هنری در این عرصه در سطح جهان آزاد تعیین شده بود.
بر این اساس نگار دهقان ۸ ساله از یزد، هانیه ندایی ۱۱ ساله از اردبیل و حافظ لامع ۱۳ ساله از مازندران سه کودک و نوجوان ایرانیاند که دیپلم افتخار این مسابقه را دریافت کردهاند.
در این دوره از بین ۲۶ هزار و ۴۷۲ اثر رسیده از ۹۵ کشور جهان آثار ۵۸ کودک ونوجوان ایرانی عضو مراکز کانون نیز مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت.
نمایشگاهی از آثار برگزیده ۱۰ تیر تا ۱۰ مرداد امسال در شهر یوکوهاما ژاپن برپا شده بود.
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