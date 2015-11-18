باید به نیروهای جوان فرصت خدمت داد/اهل سفارش و زد و بند نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منعم صبح چهارشنبه در نشست مشترک ماهیانه مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با روسا و نواب رئیس هیئت ورزشی استان همدان بابیان اینکه هیئتهای ورزشی بازوان اصلی و حیاتی و از ارکان ورزش استان بشمار میروند، اظهار داشت: اجرایی کردن سیاستهای نظام و وزارت ورزش و جوانان بر دوش هیئتهای ورزشی است و در این راه اداره کل ورزش و جوانان هدف نظارتی و هدایتی دارد.
وی با بیان اینکه عملیاتی نشدن سیاستها و اقدامات آسیبهای جدی به ورزش استان وارد خواهد کرد، افزود: هیئتهای ورزشی باید به توسعه ورزش همگانی بر اساس منویات مقام معظم رهبری و هدایت و نظارت ورزش حرفهای توجه ویژهای کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان با اشاره به برگزاری این نشست گفت: نشست روسای هیئتهای ورزشی استان، اتاق فکر ورزش استان بوده و باید استان همدان با توجه به ظرفیت و توانمندیهای خود بهعنوان مرکز ایجاد فکر و ایده برای منطقه و کشور حرکت کند.
منعم با بیان اینکه ازاینپس نشستهای ماهانه هیئتهای ورزشی همدان هر دو ماه یکبار برگزار میشود، گفت: هیئتها در ارزیابی و عملکرد دستگاه ورزش باید موفقتر از قبل عمل کنند.
وی با اشاره به انتخاب معاون ورزشی خود بیان کرد: در انتخاب معاون ورزشی توصیههای بسیاری به من شد که هیچیک را موردتوجه قرار ندادم چراکه اعتقاددارم باید به نیروهای مستعد و جوان اداره کل فرصت داده شود.
منعم عنوان کرد: علی ضمیری کامل از افراد آشنا به ورزش استان است که سالها در عرصههای مختلف ورزشی بهعنوان مربی و مدرس فعالیت کرده و امید است با تلاش وی و حمایت هیئتهای ورزشی شاهد رشد و موفقیت ورزش استان باشیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان بابیان اینکه استعدادیابی مهمترین اصل حرکت ورزش همدان است، گفت: استعدادیابی مهمترین اصل حرکت ورزش همدان بوده و ورزش قهرمانی بدون استعدادیابی بیمعنی است.
منعم عنوان کرد: ورزش قهرمانی بدون استعدادیابی دچار روزمرگی میشود و تنها راه علاج ورزش قهرمانی استعدادیابی، پشتوانه سازی و پایه سازی است.
وی بابیان اینکه اولویت اصلی دستگاه ورزش همدان در فاصله چند ماه تا آغاز المپیک ریو توجه ویژه به مستعدین و ورزشکاران نخبه است، بیان کرد: بهزودی کمیته حمایت از مستعدین ورزش استان تشکیل میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان یادآور شد: ورزشکارانی که در فاصله چند ماه مانده تا آغاز المپیک ریو جواز حضور در این مسابقات را کسب کنند مورد تجلیل ویژه قرار میگیرند و قهرمانانی که در این رویداد مهم روی سکو بروند بهصورت خاص موردتقدیر دستگاه ورزش قرار میگیرند.
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