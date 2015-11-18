چسب های بافتی با استحکام بالا ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، درمان جراحات و پارگی ناشی از جراحی‏، بیماری‌ها‏، حوادث‏ طبیعی‏، تصادف‏، جنگ و... یکی از شایع‌ترین مشکلاتی است که مراکز درمانی و اورژانس با آن مواجه هستند.

گذشته از هزینه‌ درمانی، اگر چه بیشتر این جراحات بدون مراقبت خاصی التیام می‌یابد‏، اما عدم مراقبت صحیح از آن می‌تواند باعث ایجاد عفونت‏، افزایش دوره‌ نقاهت‏، نقص عملکرد و یا حتی مرگ بیمار شود.

جواد صابری مجری طرح با اشاره به هدف پژوهش صورت گرفته عنوان کرد: از زمانی که نخ بخیه وارد علم پزشکی شد، این تصور پیش آمد که اگر بتوان بدون استفاده از نخ، با یک چسب قطعات را کنار هم قرار داد، کار با سهولت بیشتری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه بنابراین چسب‌های بافتی به عنوان جایگزین مناسبی برای بخیه یا گیره ظهور کردند، ادامه داد: هدف این پژوهش، تهیه‌ «نانوذرات هیبریدی پلی‌ آکریلیک اسید- کیتوسان » به‌ عنوان چسب بافتی است.

صابری با اشاره به لزوم ساخت چسب های بافتی بیان کرد: به رغم تلاش‌های زیاد جامعه علمی در طول دهه‌های گذشته، در حال حاضر چسب‌های بافتی در دسترس هنوز هم دارای محدودیت‌های قابل توجه و اشکالاتی هستند. به طور مثال چسب‌های بیولوژیک بافتی مانند چسب‌های فیبرینی و یا کلاژنی از آنجایی که از بافت ژنده یا خود فرد ‎مشتق می‌شوند، نسبتا گران قیمت و محدود هستند.

وی ادامه داد: این چسب‌ها همچنین با استحکام کششی و چسبندگی نسبتا ضعیفی عرضه شده و به آماده سازی طاقت‌ فرسایی، درست قبل از کاربرد، نیاز دارند.

به گفته وی، از طرفی چون منشأ انسانی یا حیوانی دارند، می‌توانند باعث بروز عفونت‌های ویروسی مثل ویروس نقص ایمنی‎ و هپاتیت و یا سندرم نقص ایمنی شوند. همچنین چسب‌های جراحی مصنوعی و نیمه مصنوعی (مانند چسب‌های سیانواکریلاتی‏) ‎نیز زیست تخریب پذیری پایینی دارند و در کنار سمیت سلولی (زیست سازگاری کم) و چسبندگی کم به سطوح مرطوب، التهاب مزمن ناشی از انتشار برخی از محصولات تخریب مربوطه را ایجاد می‌کنند.

وی افزود: این در حالی است که چسب طراحی شده توسط این محققان بر خلاف چسب فیبرینی، گران قیمت نبوده و نیاز به آماده سازی آنچنانی قبل از مصرف ندارد. همچنین به ندرت باعث بروز عفونت‌های ویروسی‌ و باکتریایی در فرد بیمار می‌‌شود.

صابری خاطرنشان کرد: به علاوه در مقایسه با چسب‌های سنتزی، زیست‌سازگاری بالا و استحکام چسبندگی مطلوبی داشته و التهاب ناشی‌ از انتشار برخی‌ از محصولات تخریب آن بسیار کمتر از چسب‌های سنتزی موجود در بازار است.

وی گفت: استفاده از چنین چسب‌هایی‌ نه تنها از لحاظ مالی‌ مقرون به‌ صرفه‌تر است، بلکه برای بیمار و سیستم سلامت جامعه شرایط بهتری را ایجاد خواهد کرد. در واقع انتظار می‌رود به کمک این گونه چسب‌ها بتوان فرایند ترمیم زخم را به بهترین نحو تسریع کرده و هزینه‌های بیمار را با مدیریت صحیح و درمان مناسب زخم کاهش داد.

به گفته وی، جلوگیری از نشت هوا، کاهش زمان عمل جراحی و خونریزی بیمار، کاربرد آسان، نتیجه‌ عالی در زیبایی ظاهری و رهایش موضعی دارو از دیگر مزایای استفاده از چسب‌های بافتی به شمار می‌رود.

این طرح در قالب پایان نامه‌ کارشناسی ارشد جواد صابری از دانشگاه تهران، به راهنمایی دکتر بهمن ابراهیمی، دکتر سهیلا کردستانی و دکتر محمد برشان انجام شده است.