به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری صبح چهارشنبه در حاشیه سفر به خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مرزهای خراسان جنوبی امنیت پایدار راداریم و مشکل خاصی وجود ندارد.

وی بابیان اینکه با آمادگی خوبی که مرزبانی و نیروهای انتظامی و امنیتی دارند هیچ نگرانی نداریم، بیان کرد: آمادگی در برابر همه تهدیدات احتمالی را در سراسر کشور داریم.

وی بیان کرد: در تمام مرزهای خشکی، آبی و رودخانه‌ای که در کشور داریم با حضور پررنگ مرزبانی، ارتش و سپاه اقدامات خوبی درزمینهٔ انسداد مرزی صورت گرفته است.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تصریح کرد: در مرزهایی که تحرکات وجود دارد امکانات خود را افزایش داده‌ایم و اقدامات پیشگیرانه را اجرا می‌کنیم.

وی در خصوص حمایت پلیس از قانون امربه‌معروف و نهی از منکر بیان کرد: هر چه در قانون امربه‌معروف و نهی از منکر آمده است دستگاه‌ها موظف هستند از آن پیروی و از آمران به معروف حمایت کنند.

سردار اشتری ادامه داد: البته شرایط خاصی برای آمران مشخص‌شده که اگر افراد این شرایط را داشته باشند نیروی انتظامی و دستگاه‌های مرتبط از آن‌ها حمایت خواهند داشت.

وی با تأکید بر اینکه مردم امربه‌معروف را در حد لسانی دنبال کنند، عنوان کرد: اگر بیشتر از این نیاز بود به مأموران نیروی انتظامی ارجاع بدهند تا بر اساس قانون و حکم قضایی با آن‌ها برخورد قضایی شود.

فرمانده ناجا در خصوص طرح برخورد با خودروهایی که کشف حجاب می‌کنند، گفت: این طرح استمرار خواهد داشت و از گذشته هم اجرا می‌شده است اما تأکید شده باقدرت بیشتری دنبال شود.

وی عنوان کرد: مردم باید با امنیت کامل بتوانند در محیط کار وزندگی خود حضورداشته باشد و حتی اگر خانمی آخر شب بخواهد از خانه بیرون بیاید کسی این حق را نداشته باشد که کوچک‌ترین تعرضی داشته باشد.

افزایش زیرساخت های در پایانه های مرزی مرزهای عراق

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادامه داد: نیروی انتظامی وظیفه خود می‌داند که با هرگونه ناهنجاری و تعدی به حقوق مردم برخورد کند و به‌صورت مستمر این را دنبال می‌کنیم.

سردار اشتری بابیان اینکه با مسئولیت وزیر کشور ستاد اربعین راه‌اندازی شده است، ادامه داد: همه دستگاه‌ها مسئولیت دارند و نیروی انتظامی هم قرارگاه خود را در این زمینه راه‌اندازی کرده است.

وی عنوان کرد: در پایانه‌های مرزی و مرز کنترل کامل صورت خواهد گرفت تا با همکاری دستگاه‌ها از مبدأ تا مقصد زائران در پایانه‌ها مرزی کمترین مشکلات را داشته باشند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادامه داد: در پایانه‌های مرزی زیرساخت‌ها را افزایش دادیم و گیت‌های کنترل را افزایش‌یافته است.

سردار اشتری متذکر شد: زائران برای سفر به عتبات عالیات و شرکت در مراسم اربعین حسینی در کربلای معلا حتماً گذرنامه معتبر همراه داشته باشند.