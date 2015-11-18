۱۲هزارنفرازکهگیلویه وبویراحمد به مراسم اربعین حسینی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان فاضلی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی مراسم اربعین حسینی افزود: این افراد در قالب سه هزار و ۹۶۸ گروه در مراسم پیادهروی اربعین حسینی امسال شرکت میکنند.
وی بیان کرد: اعزام شرکتکنندگان در مراسم پیادهروی اربعین حسینی از دوم تا ۱۰ آذر ماه انجام می شود و از ۱۱تا۱۹ آذرماه تاریخ برگشت زائرین به استان است.
فاضلی با بیان اینکه از خروج افراد بدون ویزا جلوگیری میشود، اظهار داشت: امکات تردد در مرز عراق تنها با ویزا میسر است.
وی عنوان کرد: کمیتههای مختلف برای برگزاری باشکوه و منظم پیادهروی اربعین امسال تشکیل شده و کمیته حمل و نقل، کمیته بهداشت و درمان، کمیته پشتیبانی، کمیته فرهنگ و اطلاعرسانی و کمیته امنیتی برای برگزاری بهتر این مراسم همکاری میکنند.
وی یادآور شد: دو ایستگاه صلواتی در شهرستان گچساران و یک ایستگاه دیگر در بویراحمد برای خدمات رسانی به زائران دایر میشود.
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