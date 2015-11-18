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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۱۴

مدیرکل حج و زیارت خبرداد:

۱۲هزارنفرازکهگیلویه وبویراحمد به مراسم اربعین حسینی اعزام می شوند

۱۲هزارنفرازکهگیلویه وبویراحمد به مراسم اربعین حسینی اعزام می شوند

یاسوج - مدیرکل حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد از اعزام نزدیک به ۱۲هزار نفر از این استان به مراسم اربعین حسینی خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان فاضلی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی مراسم اربعین حسینی افزود: این افراد در قالب سه هزار و ۹۶۸ گروه در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی امسال شرکت می‌کنند.

وی بیان کرد: اعزام شرکت‌کنندگان در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی از دوم تا ۱۰ آذر ماه انجام می شود و از ۱۱تا۱۹ آذرماه تاریخ برگشت زائرین به استان است.

فاضلی با بیان اینکه از خروج افراد بدون ویزا جلوگیری می‌شود، اظهار داشت: امکات تردد در مرز عراق تنها با ویزا میسر است.

وی عنوان کرد: کمیته‌های مختلف برای برگزاری باشکوه و منظم پیاده‌روی اربعین امسال تشکیل شده و کمیته حمل و نقل، کمیته بهداشت و درمان، کمیته پشتیبانی، کمیته فرهنگ و اطلاع‌رسانی و کمیته امنیتی برای برگزاری بهتر این مراسم همکاری می‌کنند.

وی یادآور شد: دو ایستگاه صلواتی در شهرستان گچساران و یک ایستگاه دیگر در بویراحمد برای خدمات رسانی به زائران دایر می‌شود.

 

کد مطلب 2971402

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