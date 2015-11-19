اسطوره آرش روی صحنه سبز تالار حافظ/جدی ترین اثر نمایشی این سالها

برنامه ریز گروه هنری پویا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: روایتی دیگر از آرش نگاه تئاتری و مدرن تر همزمان با نمایش ایرانی را به روایت آرش کمانگیر دارد، زیرا این شخصیت در افسانه های و اسطوره های ایرانی یکی از قصه های مهمی است که بسیار به آن پرداخته شده، اما این پردازش در نقاشی ها و تصویرگری انجام گرفته است.

جدی ترین کاری که در سالهای اخیر به صحنه رفته است

نوید جعفری ادامه داد: کمتر پیش آمده که در شاخه نمایش به آرش کمانگیر به شکل ویژه پرداخته شود، به جز چند مورد نوشته قدیمی و چند برخوانی توسط استاد بهرام بیضایی شاید جدی ترین کاری که در سالهای اخیر شده نمایشی است که روی صحنه قرار دارد.

وی قصه این نمایش را حول آرش کمانگیر عنوان کرد و گفت: ما تلاش کردیم در این اثر فرای نمایش ایرانی تلفیقی از نمایش ایرانی و طراحی ها، بازیگری و کارگردانی تئاتر به شکل امروزی که می شناسیم باشد.

جعفری ویژگی طراحی صحنه نمایش «روایتی دیگر از آرش» را برشمرد و افزود: نمایش ایرانی در شکل سنتی و تاریخی خود در طراحی صحنه به آن شیوه ای که تئاتر مدرن بهره می گیرد استفاده نمی کند. طراحی بیشتر به این شیوه در لباس ها، ماسک و گریم قرار می گیرد. از این رو در گفتگوهایی که با کارگردان این اثر انجام گرفت، نظر وی نیز این بود که کاری تلفیقی انجام گیرد، طراحی صحنه را بر اساس حجم انجام دادیم.

طراح صحنه نمایش «روایتی دیگر از آرش»، ادامه داد: مجموعه ای از حجمها، پارچه های رنگی که در طراحی لباس به گروه کمک کرده و هم در طراحی صحنه کاربرد دارد به علاوه اینکه با استفاده از نور همراه شده است. تلاش شده این حجمها به همراه آکسسوارهای صحنه بتواند همه صحنه ها را پوشش دهد. بدین ترتیب تلاش شده اتفاق های بصری انجام گیرد که تماشاگر هم خصته نشود. از این رو، مخاطب در هر صحنه با تصویر و تابلویی جدید روبه رو می شود.

۱۲ صحنه از روایت آرش کمانگیر/سه اپیزود از تولد تا میانسالی

جعفری درباره تعداد صحنه های این نمایش، گفت: این نمایش صحنه بندی مجزایی بدین شکل ندارد و در کارگردانی و تابلوسازی ۱۲ صحنه مجزا دارد.

این طراح صحنه ادامه داد: طراحی صحنه وقتی است که همسو شدن کارگردان و طراح در یک مسیر قرار بگیرد دیگر کار آن دشواری های خود را ندارد. زیرا ایده پردازی و پیشنهاد داده می شود. شاید چندین طرح در یک ماه نخست تمرین بررسی کردیم در نهایت دیدیم بهترین استفاده ای که می توانیم بکنیم این مورد است. در این اثر طراحی صحنه در کارگردانی تکمیل شد، زیرا طراحی صحنه خیلی به ذهن همگامی طراح صحنه و کارگردان در یک مسیر است. از این بابت که هر دو یکدیگر را بفهمند و دچار خودسانسوری نشوند تا به پرداخت و نتیجه منتهی شود.

کارگردان «روایتی دیگر از آرش» نیز در این گفتگو، ابراز کرد: داستان این نمایش از بدو تولد آرش کمانگیر در سه اپیزود را در بر می گیرد که در اپیزود نخست کودکی و نوجوانی آرش را روایت می کند، در اپیزود دوم هم جوانی و ازدواج او قرار دارد و میانسالی آرش در اپیزود سوم این متن قرار دارد.

عباس چهل تنان در توضیح اقتباسی بودن این اثر، ابراز کرد: درباره آرش کمانگیر منبع خاصی موجود و مانند قصه سیاوش دارای مرجعی نیست، فقط در اوستا در این باره یک واژه به کار رفته که اشاره به «مرزبان ایرانی» دارد و در شاهنامه فردوسی نیز به یک بیت شعر محدود شده است. در حقیقت درباره زندگی آرش کامنگیر منبع مشخصی وجود ندارد.

وی دخیل بودن نگاه و بینش کارگردانان به این متن را مورد اشاره قرار داد و گفت: استاد بیضایی به شکلی متفاوت، سیاوش کسرایی جوری دیگر و صادق عاشوری به نحوی این متن را ارایه کرده اند.

پول خرید سریال های خارجی صرف اسطوره های ایرانی شود

چهل تنان منظور از دوباره سازی این روایت، پاسخ داد: در زمانه ای که رسانه ها روزانه تصاویر اساطیر کره ای، ژاپنی و چینی را نمایش می دهند نسل جوان ما از قصه های افسانه ای و اسطوره ای ایران دور شده است. از این رو چه خوب است ما هزینه های خرید مجموعه تلویزیونی «جومونگ» یا «یانگوم» مجموعه ها صرف نوشتن قصه ای از زندگی آرش یا سیاوش شود. بدین شکل امکان می یابد جوانان ایرانی با اساطیر و قهرمانان ملی آشنا شوند.

وی با تاکید بر وجود شخصیت های افسانه ای رستم و سهراب یا سیاوش که در سال های گذشته در شیراز روی صحنه می رفت، ابراز کرد: متاسفانه با وجود استقبالی که از این نمایش ها می شد نزدیک به ۱۵ سال است این اتفاقات دیگر نمی افتد.

کارگردان پیشکسوت تئاتر شیراز از مشارکت ۳۶ بازیگر در نمایش «روایتی دیگر از آرش» خبر داد و گفت: از این تعداد، ۵ بازیگر کودک هستند و به جز سه نفر که میهمان گروه تئاتر پویا هستند بقیه کسانی اند که در این گروه پرورش یافته اند و چندین سال است با این گروه هنری همکاری دارند.

چهل تنان درباره تعداد بازیگران این تئاتر توضیح داد: گروه تئاتر پویا به گستردگی شهرت دارد و این نمایش هم اثری اسطوره ایست که بخشی از آن را تورینیان و بخشی دیگر را ایرانیان تشکیل می دهند.

وی، ادامه داد: از آنجا که این اثر نمایشی دارای بخش های مختلفی است تعداد زیادی بازیگر به کار گرفته است.

کارگردان تئاتر آرش تفاوت این اثر با دیگر آثارخود را اشاره داشت و گفت: آثار گروه پویا بر مبنای کارهای متفاوتی شکل گرفته است، زیرا در این گروه شیوه کار این گونه نیست که فقط من به کارگردانی بپردازم. آقایان جعفری،جهاندیده، خرم نیا، روح الله هاشم پور کسانی اند که در این گروه مشغول کارگردانی هستند که هریک ژانر خود را دنبال می کند. مثلا نوید جعفری بیشتر روی آثار کمدی خارجی متمرکز است، خرم نیا و جهاندیده سراغ آثار طنز با شیوه متفاوت از نوید جعفری می روند، روح الله هاشم پور بیشتر کارهای اجتماعی را کارگردانی می کند و من نیز بیشتر علاقه مند به آثار کودک و نوجوان و نمایش های مذهبی و ایرانی هستم.

چهل تنان ادامه مسیر کارگردانی خود را متمرکز بر اسطوره های ایرانی دانست و درباره کودکانی که در نمایش یادشده نقش آفرینی می کنند، ابراز کرد: در این نمایش افزون بر پویا چهل تنان، مهبد مریدی، کسری جعفری و آدیما پیروی و روژان هنرور بازیگرانی با مقطع سنی ۵ تا ۸ سال در این نمایش مشارکت دارند.

این اثر نمایشی تا ٢٩ آبان ٩٤ ساعت ١٩:٣٠ هر روز در تالار حافظ فرهنگ و ارشاد فارس به صحنه می رود.