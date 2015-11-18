روحانیان در رفع مشکلات مساجد نقش محوری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی حسینی صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان قزوین اظهار کرد: مسجد باید با محوریت ائمه جماعات اداره شود زیرا با محور قرار گرفتن امام جماعت در مساجد کارها با سرعت بیشتری انجام می شود.

وی افزود: روحانیان در حل مشکلات مساجد نقشی محوری و کلیدی دارند که باید با تبیین نقش روحانیت در جامعه آن‌ها بتوانند اثرگذار باشند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فعالیت های گسترده در مساجد نباید بدون آماده شدن شرایط و زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری صورت گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به امکانات موجود بهتر است در ابتدا بر روی چند مسجد سرمایه‌گذاری شود تا با الگو قرار دادن آن‌ها و انجام اقدامات شاخص تجربیات در اختیار سایر مساجد نیز قرار گیرد.

وی اظهار داشت: ارائه الگوی مناسب در ساخت مساجد طرح بسیار خوبی است و با همفکری و مشورت می‌توان با استفاده از این طرح مساجد را به‌گونه‌ای احداث کرد که کاربری‌های مختلفی داشته باشند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که اگر کاربری‌های مساجد را افزایش دهیم جوانان بیشتری جذب مساجد می‌شوند، افزود: جذب جوانان و تربیت آن‌ها در مساجد یکی از اصلی‌ترین اهداف مرکز رسیدگی به امور مساجد و امامان جماعت باشد و افزایش کاربری‌های مساجد شرایط این کار را فراهم خواهد کرد.

حجت‌الاسلام حسینی تأکید کرد: باید نقش کلیدی امام جماعت در مساجد باید به‌خوبی در جامعه تشریح و تبیین شود چراکه با محور قرار گرفتن امام جماعت در مساجد کارها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

حجت‌الاسلام عباس اوتارخانی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان قزوین نیز در ادامه گفت: در حوزه مساجد ۲۱ سازمان و نهاد در حال فعالیت هستند که انسجام و هماهنگی آنها برای پیشبرد امور مساجد ضروری است.

وی با بیان اینکه پرداختن به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه مساجد باید در اولویت قرار گیرد اظهار کرد: ایشان برای مسجد طراز اسلامی شاخصه‌های متعددی را معرفی کرده‌اند و امام جماعت اولین رکنی است که در طراحی مسجد مورد توجه قرار دارد.

حجت‌الاسلام اوتارخانی بیان کرد: یکی از اهداف مهم مرکز رسیدگی به امور مساجد الگوسازی است که در این مسیر مساجدی شناسایی می‌شوند تا با اقدامات انجام‌شده آنها را به سطح مسجد طراز برسانیم و به‌عنوان الگویی به سایر مساجد ارائه دهیم.