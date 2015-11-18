داعش و بوکوحرام در سال ۲۰۱۴ چند نفر را کشتند؟

خبرگزاری تسنیم نوشت: موسسه اقتصاد و صلح در تازه ترین تحقیق خود اعلام کرد: شاخص جهانی تروریسم نشان می‌دهد که طی سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۳۲۶۵۸ نفر در سراسر جهان توسط تروریست‌ها کشته شده‌اند که این رقم نسبت به سال قبل از آن بیش از ۸۰ درصد رشد داشته است.



نکته قابل توجه اینکه، بوکو حرام و داعش ۲ گروه تروریستی تکفیری مسئول بیش از نیمی از مرگ و میرها در حملات تروریستی در سراسر جهان طی سال ۲۰۱۴ میلادی بوده‌اند.



این موسسه در گزارش خود به بررسی حملات تروریستی در ۱۶۲ کشور جهان پرداخته است.



بر اساس این گزارش، بیشترین حملات تروریستی در ۵ کشور افغانستان، عراق، نیجریه، پاکستان و سوریه انجام شده و ۷۸ درصد کل مرگ و میرهای ناشی از تروریسم در این کشورها بوده است.



عراق با ۹۹۲۹ کشته بیشترین آمارهای مرگ و میر بر اثر حملات تروریستی را داشته است. البته نیجریه با بالاترین رشد تلفات ناشی از حملات تروریستی روبرو شده است به طوری که تعداد قربانیان حملات تروریستی در این کشور با ۳۰۰ درصد رشد به بیش از ۷۵۱۲ نفر رسیده است.



تروریسم طی سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۵۲.۹ میلیارد دلار هزینه اقتصادی برای جهان در برداشته است که این بالاترین رقم از سال ۲۰۰۰ میلادی به شمار می رود.