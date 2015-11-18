همگان مکلف به پیگیری مشکلات جانبازان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دکتر حسین محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با جانبازان قطع نخاع تأکید کرد: جانبازان اسطوره‌های مقاومت و نماد صبر و پایداری هستند که مسئولین حق فراموش کردن آن‌ها و خانواده‌ شان را ندارند.

وی تأکید کرد: همه باید قدردان جانبازان باشند و مسئولین مکلف به رفع مشکلات آن‌ها و خانواده‌ای‌شان هستند.

فرمانده ارشد نظامی استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اگر امنیت و آرامشی در کشور وجود دارد مدیون آن‌ها است زیرا آن‌ها تضمین‌کننده امنیت ما هستند.

امیر محمدی تأکید کرد: خانواده‌های جانبازان اسطوره‌های صبر و پایداری هستند که باید توجه ویژه به آن‌ها داشت.

وی بابیان اینکه در زمان هشت سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران در مقابل ۳۴ کشور بود، گفت: به لطف ایثارگری شهدا و جانبازان بدون اینکه امتیازی به دشمنان بدهیم سربلند بیرون آمدیم درحالی‌که طی ۲۰۰ سال گذشته در تمامی جنگ‌هایی که درگیر بودیم امتیازاتی دادیم.

فرمانده ارشد نظامی استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: بالغ‌بر ۲۰۰ هزار جانباز در ارتش جمهوری اسلامی وجود دارد که باید فرهنگ و ایثار و ازخودگذشتگی را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.