به گزارش خبرگزاری مهر، دومین پیش اجلاسیه کرسی «طرحی نو در مباحث امارات اصول فقه بر اساس حجیت قوی ترین معرفت ممکن نوعی» به همت گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه و با همکاری هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی با حضور اساتید فقه و اصول حوزه در قم برگزار می شود.

در این کرسی علمی که توسط حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد تقی اکبر نژاد ارائه می شود؛ آیت الله ابوالقاسم علیدوست و حجج اسلام آقایان عباس ظهیری و نجفی بستان به عنوان داور و همچنین حجج اسلام محمد قائینی، سید محمد نجفی یزدی و دکتر محمود حکمت نیا به عنوان ناقد حضور خواهند داشت. دبیری علمی این نشست نیز بر عهده حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا شاکرین می باشد.

لازم به ذکر است این کرسی علمی چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۹۴ از ساعت ۱۸ تا ۲۱ با حضور اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش پژوهان در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به آدرس: قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی برگزار خواهد شد.

حضور علاقمندان در این نشست بلامانع است.