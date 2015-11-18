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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۳۵

با حضور اساتید و فضلای حوزه علمیه در قم برگزار می شود؛

طرحی نو در مباحث امارات اصول فقه بر اساس حجیت قوی ترین معرفت ممکن

طرحی نو در مباحث امارات اصول فقه بر اساس حجیت قوی ترین معرفت ممکن

گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دومین پیش اجلاسیه کرسی با موضوع «طرحی نو در مباحث امارات اصول فقه بر اساس حجیت قوی ترین معرفت ممکن نوعی» را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین پیش اجلاسیه کرسی «طرحی نو در مباحث امارات اصول فقه بر اساس حجیت قوی ترین معرفت ممکن نوعی» به همت گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه و با همکاری هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی با حضور اساتید فقه و اصول حوزه در قم برگزار می شود.

در این کرسی علمی که توسط حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد تقی اکبر نژاد ارائه می شود؛ آیت الله ابوالقاسم علیدوست و حجج اسلام آقایان عباس ظهیری و نجفی بستان به عنوان داور و همچنین حجج اسلام محمد قائینی، سید محمد نجفی یزدی و دکتر محمود حکمت نیا به عنوان ناقد حضور خواهند داشت. دبیری علمی این نشست نیز بر عهده حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا شاکرین می باشد.

لازم به ذکر است این کرسی علمی چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۹۴ از ساعت ۱۸ تا ۲۱ با حضور اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش پژوهان در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به آدرس: قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی برگزار خواهد شد.

حضور علاقمندان در این نشست بلامانع است.

کد مطلب 2971415
خداداد خادم

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