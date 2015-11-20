برنامه شهرداری تهران برای انتقال مخازن زباله به زیر زمین

مجتبی عبداللهی در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال جمع آوری مخازن مکانیزه زباله، به خبرنگار مهر گفت: قبل از آغاز طرح مکانیزه زباله نیروهای خدمات شهری از دو میلیون و ۲۰۰ نقطه در شهر زباله جمع می کردند و شب به شب کیسه های زباله که گاهی توسط جانوران موذی نیز پاره شده بود، جمع آوری می شد که معمولا از ۹ شب تا ۵ صبح این فعالیت ادامه داشت.

وی ادامه داد: پس از اجرای طرح مکانیزه زباله دو میلیون و ۲۰۰ نقطه به ۶۰ هزار نقطه که کمتر از ۵ درصد بود، کاهش پیدا کرد و شهروندان نیز به شدت از این طرح استقبال کردند و این مخازن در حال حاضر به یکی از المان های شهری تبدیل شده است اما گفته می شود باید این مخازن از معابر عمومی جمع آوری شود.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران تصریح کرد: به دلیل مشکلات تاسیساتی که زیر زمین تهران وجود دارد مانند کابل های برق، لوله های آب، فیبرهای نوری و...، ما نمی توانیم در همه نقاط مخازن را به زیرزمین ببریم، در مکان هایی که امکان این موضوع وجود داشته باشد مانند شهرک های جدیدی که در منطقه ۲۲ در حال احداث است حتما این کار را انجام می دهیم. همچنین در مجتمع های بزرگ نیز مخازن را به درون مجتممع ها منتقل خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، چندی پیش یکی از اعضای کمسیون سلامت شورای شهر تهران از جمع آوری مخازن زباله در سطح شهر خبر داده بود.