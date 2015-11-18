به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد میقات الرضا(ع) با موضوع استقبال از زائرین پیاده حرم مطهر رضوی با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف، مدیران کل اوقاف خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان، مدیر کل هماهنگی امور فرهنگی زائرین استانداری، معاون فرهنگی اجتماعی و معاون بهره وری اوقاف خراسان رضوی و دبیر ستاد میقات الرضا در محل اداره کل اوقاف خراسان رضوی برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه بر استفاده از ظرفیت مردمی در برپایی موکب های استقبال از زائرین پیاده امام رضا(ع) تاکید کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه بر افزایش این موکب ها اشاره کرد و افزود: افزایش موکب ها هر چند با ارائه یک خدمت کوچک به زائرین پیاده می تواند یک فضای فرهنگی و تبلیغی عظیم را در برداشته باشد.

وی تصریح کرد: مطلوب است زائرین پیاده در روز شهادت در یک مسیر خاص به صورت یک اجتماع عظیم به سمت حرم مطهر رضوی پیاده روی نمایند.

همچنین، سید حمیدموسوی، مدیرکل هماهنگی امور فرهنگی زائرین استانداری خراسان رضوی در این نشست با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار زائر پیاده که جهت شرکت در مراسم شهادت امام رضا(ع) به مشهد حضور یافتند تصریح کرد: امسال پیش بینی بیش از ۲۵۰ هزار زائر پیاده حرم مطهر رضوی داریم و و ایجاد شرایط بستر های لازم برای پیاده روی این عزیزان با همکاری سازمان ها و ارگان ذیربط وعلی الخصوص بهره گیری از ظرفیت عظیم مردمی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به ترویج فرهنگ میزبانی در بین مردم مشهد تصریح کرد: استقبال از زائرین پیاده حرم مطهر رضوی و ایجاد موکب های پذیرایی از آنها در گسترش این فرهنگ کمک شایانی می کند.