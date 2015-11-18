آمادگی سازمان اوقاف برای کمک به زائران عتبات عالیات در اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عابد صبح چهارشنبه در دیدار با استاندار ایلام اظهار داشت: با توجه به تردد زائران عتبات عالیات به ویژه در هنگام بازگشت از مرز بین المللی مهران درآمد حاصل از موقوفات برای خدمات دهی به زائران در مسیر پیاده روی هزینه می شود.

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه گفت: علاوه بر هزینه کردن درآمد حاصل از موقوفات برای ارائه خدمات به زائران عتبات عالیات در اربعین حسینی در مرزهای مهران،شلمچه، چزابه در شهرهای نجف و کربلا به زائران عبتلات عالیات از محل درآمد موقوفات خدمات دهی می شود.

محمدرضا مروارید استاندار ایلام نیر گفت: بیش از ۷۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه جایی زائران عتبات عالیات به ویژه در هنگام بازگشت در مرز بین المللی مهران در نظر گرفته شده است.

استاندار ایلام نیز از آمادگی کامل مهران برای اربعین حسینی (ع) خبر داد و گفت: مشکلات سال گذشته مرز بین المللی مهران برطرف شده و هم اکنون آماده پذیرایی از زائران است.

مروارید با اشاره به اینکه بدون گذرنامه و ویزا امکان سفر به عتبات عالیات وجود ندارد، اظهار داشت: دولت عراق اجاره ورود به کسانی که فاقد این مدارک باشد، نخواهد داد و کنترل افراد از مبدا صورت می گیرد.