به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسین نوری ‌همدانی در دیدار با اعضای کنگره بزرگداشت آیت‌الله میرزا ابوطالب قمی اظهار داشت: وقف از موضوعات بسیار مهم در دین مبین اسلام است و برای اجتماع پرثمر است.

وی افزود: وقف از جمله باقیات‌الصالحات به شمار می‌رود و خداوند در آیات قرآن می‌فرماید زندگی دنیا مانند باغستانی است که مدتی ثمر می‌دهد و پس از مدتی خزان و پژمرده می‌شود که وقف موجب می‌شود انسان همواره از اعمال نیک خود بهره ببرد.

این مرجع تقلید با بیان اینکه انسان‌ها باید متوجه و آگاه باشند و چیزی باقی بگذارند که جاویدان و در صحنه زندگی برقرار و ماندگار باشد گفت: سنت حسنه وقف از جمله مواردی است که همواره برقرار و ماندگار است.

وی ادامه داد: هر انسانی به هر صورت چه فرهنگی و چه اقتصادی و سیاسی به مردم خدمت کند، اثری از خود باقی می‌گذارد که پس از مرگ برقرار است.

آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به اینکه اعمال، اخلاق و اعتقادات انسان در کتابی ثبت می‌شود خاطرنشان کرد: کتاب دیگر مخصوص انسان مربوط به آثاری است که از آنان باقی مانده است که یکی از آنها وقف است، هر انسانی می‌تواند بر اساس عملکرد خود هنر، کتاب و قلم خود را وقف کند.

استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه احیای سنت وقف به تبلیغات و فرهنگ‌سازی نیاز دارد، گفت: باید برنامه‌ای در رسانه‌ای ملی برای وقف تهیه شود و به صورت هفتگی در آن برای مردم به ایراد سخن پرداخت، زیرا تبلیغات سمعی و بصری در این زمینه اثرگذاری بیشتری دارد.

وی عنوان کرد: در اینگونه برنامه‌ها می‌توان اطلاعات و آماری در زمینه وقف ارائه کرد تا مردم تشویق شوند و به وقف بپردازند.

آیت‌الله نوری همدانی با بیان اینکه احیای وقف بسیار مهم است تصریح کرد: باید در نظر داشت مردم متدین هستند و همواره سعی کرده اند آثاری از خود به جای بگذارند بنابراین تبلیغات درباره موقوفات همواره مهم بوده است.

وی با بیان اینکه میرزا ابوطالب قمی از علمای بزرگ زمان بوده است، گفت: در آن دوران برخی علما امکانات فراوانی داشتند که در مسیر ترویج اسلام و کمک به مردم از آنها استفاده می‌کردند.

این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: مردم با مشاهده برنامه‌هایی در زمینه وقف به این مهم تشویق می‌شوند، باید در نظر داشت موقوفات مشکلات مردم را برطرف می‌کند.

وی یادآورشد: کار اداره کل اوقاف و امور خیریه بسیار مهم و اثرگذار است، امیدواریم بتواند در این راه توفیق پیدا کند و این سنت ماندگار را توسعه دهد.