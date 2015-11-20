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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۸:۳۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

خطرات تغییر کاربری منازل مسکونی/هشدار آتش نشانی

خطرات تغییر کاربری منازل مسکونی/هشدار آتش نشانی

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهر تهران، گفت: برخورد با تغییر کاربری منازل به کارگاه‌های رنگرزی در حیطه مسئولیت آتش‌نشانی نیست.

سعید شریف‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان آتش‌نشانی در مقابله با تغییر کاربری مناطق مسکونی به کارگاه‌های تولیدی و انبار نقشی ندارد، گفت: این تغییر کاربری‌ها باعث ناایمنی بسیاری در سطح شهر شده است، به طور مثال در منطقه ۱۸ یک منزل مسکونی در ظاهر کاربری مسکونی دارد، اما در داخل آن کارگاه رنگرزی است، یا در بلوار دلاوران و در منطقه ۱۲ که بیشتر منازل مسکونی به صورت انبار استفاده می‌شوند.

وی ادامه داد: بیشتر این کارگاه‌های در ظاهر منزل مسکونی، انباشته از مواد خطرزا و قابل اشتغال هستند و برای سایر منازل مشکل‌آفرین خواهند شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهر تهران اضافه کرد: موارد زیادی از این نوع حوادث در شهر تهران رخ می‌دهد که معمولا خانه‌های مسکونی همسایه را نیز درگیر می‌کند. اگر شهروندان این موضوع را به ما اطلاع دهند، ما به شهرداری منطقه منعکس می‌کنیم تا رسیدگی کنند؛ اما آتش نشانی امکان ورود به این نوع مسائل را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود دو سال پیش دو کارگر زن در یکی از کارگاه‌های تولیدی خیابان جمهوری به دلیل آتش‌سوزی جان خود را از دست دادند و مسئولان شهری اعلام کردند سایر کارگاه‌های این خیابان نیز به دلیل تغییر کاربری و عدم رعایت نکات ایمنی، ناایمن هستند.

کد مطلب 2971440
نورا حسینی

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