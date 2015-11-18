اولین جشنواره کارآفرینان برتر دانشگاهی لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره کارآفرینان برتر دانشگاهی استان لرستان پیش از ظهر چهارشنبه به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار شد.

رضا میردریکوند معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در این جلسه اظهار داشت: این مراسم بر اساس سیاست های جدید دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر حرکت در راستای کارآفرینی و ورود به عرصه شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد و ارائه خدمات به سایر ارگان ها و مراجعی که می توانند از خدمات علمی دانشگاه ها استفاده کنند برگزار شد.

وی عنوان کرد: بر اساس تفاهم نامه ای که بین دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شده مقرر شده که در زمینه حمایت از کارآفرینان همکاری بین دو نهاد وجود داشته باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد کارآفرینان را سرمایه های عظیم هر کشور دانست و ادامه داد: امروز استان ما به کارآفرینی و ایجاد اشتغال نیاز دارد و کارآفرینان افرادی هستند که می توانند فاصله بین دانشگاه و قسمت های اجرایی صنعت و خدمات و کشاورزی را پر کنند.

میردریکوند به اهداف برگزاری جشنواره اشاره کرد و بیان داشت: تقدیر از کارآفرینان دانشگاهی و ایجاد انگیزه مضاعف برای آنها و ترغیب دانشجویان به سمت کارآفرینی با تعامل بین آنها و کارآفرینان اهداف برگزاری این جشنواره هستند.

بنا بر این گزارش، در پایان این مراسم از سه نفر از کارآفرینان بخش خدمات، دو نفر صنعت و دو نفر کشاورزی تقدیر به عمل آمد.