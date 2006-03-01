احمدي نژاد به جهان عرب درباره صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران اطمينان داد

روزنامه الراي العام كويت ديدار دوشنبه رئيس جمهوري ايران را به علت اينكه اولين ديدار يك رئيس جمهور ايراني از كويت از زمان پيروزي انقلاب اسلامي ايران تاكنون به شمار مي رود، ديداري تاريخي توصيف كرد.



اين روزنامه در صفحه نخست شماره سه شنبه خود نوشت : ديدار تاريخي احمدي نژاد از كويت در ميان هياهوي هسته اي

اين روزنامه به نقل از احمدي نژاد نوشت : ايران هيچ مشكلي با كويت ندارد و گاز و آب به اين كشور صادر خواهيم كرد.

الراي العام نوشت : ديدار تاريخي محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران اولين ديدار يك رئيس جمهور ايراني از زمان پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1979(22 بهمن 1357) از كويت به شمار مي رود و دروازه اي براي افزايش اطمينان ايران به كشورهاي آن سوي خليج فارس درباره فعاليتهاي هسته اي تهران و انتقاد از اشغالگران بيگانه در عراق و آنها را مسئول وخامت اوضاع امنيتي دانستن و فرصتي بر تاكيد به اينكه ميان ايران و كويت هيچ مشكلي وجود ندارد كه قابل حل نباشد، و درباره انتقال گاز و آب از ايران و فعال كردن يادداشتهاي تفاهم امضا شده به كويت هم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

احمدي نژاد پس از مذاكرات فراگير ميان هيئت ايراني و كويتي و ديدار جداگانه با امير كويت، در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا مسئله حوزه نفتي آرش از مسائل حل نشده ميان دو كشور است، پاسخ داد: ميان ما و برادران كويتي هيچ مسئله يا مشكلي كه قابل حل نباشد، وجود ندارد.

وي درباره زمان حل مسئله فلات قاره گفت : طبعا فعاليت هاي مشترك ميان دو كشور كه بايد به آن دست بزنيم، به كار كارشناسي و فني و اراده و دقت نياز دارد، و بار ديگر تاكيد مي كنم كه روابط برادرانه ما به سوي پيشرفت مي رود و هيچ مانعي در مقابل توسعه اين روابط وجود ندارد.

احمدي نژاد افزود: مواضع ميان ما در بسياري از مسائل نزديك و مشترك است و دو كشور بر ثبات و امنيت كامل امنيت منطقه خليج فارس و نيز خاورميانه تاكيد مي كنند و خواهان استقلال و ثبات كامل عراق هستند و از حقوق عادلانه ملت فلسطين حمايت مي كنند و علاقه مند هستند تا منطقه خليج فارس يك منطقه امن باشد تا به منطقه دوستي و برادري و تفاهم تبديل شود.

وي درباره درخواست وزيران امور خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس با كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا مبني بر اعلان منطقه خاورميانه از جمله منطقه خليج فارس به عنوان منطقه عاري از سلاح هسته اي گفت : ما نيز خواهان خلع سلاح هسته اي نه تنها در خاورميانه بلكه در تمام جهان هستيم، اين پيشنهاد را ما در سازمان ملل مطرح كرديم و آن را با جديت مطرح كرديم و معتقديم كه وجود اين سلاح در نزد قدرتهاي بزرگ و نيز اشغالگران در منطقه ما تهديدي براي امنيت و صلح جهاني است.

الراي العام درباره اينكه آيا احمدي نژاد با خود اطمينانهايي درباره برنامه هسته اي ايران به همراه داشته است، از قول وي نوشت: ما خواهان صلح و امنيت و پيشرفت براي همه كشورها و ملتهاي همسايه خود هستيم، تاريخ و تجارب ثابت كرده است كه جمهوري اسلامي ايران همسايه بسيار خوبي براي كشورهاي همسايه است، درباره فناوري و سوخت هسته اي در ايران، ما مي خواهيم كه اين فناوري فقط براي اهداف صلح آميز استفاده شود.

احمدي نژاد از وخامت اوضاع امنيتي در عراق ابراز تاسف كرد و گفت : ما از روند سياسي در عراق و تشكيل دولت برخاسته از ملت حمايت مي كنيم و خواهان استقلال،امنيت، وحدت، و پيشرفت براي اين كشور هستيم.

وي افزود: ما از طرح هايي كه بر تقويت امنيت در عراق تاكيد كند، حمايت مي كنيم، به اعتقاد ما، بخش بزرگ و مهمي از مشكلات عراق و مسائل آن پس از پايان اشغالگري بيگانگان حل خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد: وجود اشغالگران در عراق منجر به وخامت اوضاع امنيتي شده است، نابساماني اوضاع امنيتي در عراق بر تمام منطقه تاثير خواهد گذاشت.

اما شيخ محمد الصباح معاون نخست وزير و وزير امور خارجه كويت گفت : رئيس جمهوري ايران اهتمام جدي خود را به موضوع فلات قاره در جريانن مذاكرات نشان داد و بر ضرورت حل اين مسئله تاكيد كرد واين مسئله در جريان سفر امير كويت به تهران كه بعدا مشخص مي شود، مطرح خواهد شد.



اما روزنامه الحيات چاپ همزمان لندن و رياض، درباره سفر دوشنبه رئيس جمهوري اسلامي ايران خاطر نشان كرد كه احمدي نژاد از كويت به همه كشورهاي عربي منطقه خليج فارس اطمينان داد كه برنامه هسته اي ايران، صرفا اهداف صلح آميز را دنبال مي كند.



به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الحيات در صفحه اول خود، نوشت : احمدي نژاد از كويت به كشورهاي عربي منطقه خليج (فارس) اطمينان داد كه ما همسايه خوبي هستيم و برنامه هسته اي ما صرفا صلح آميز است.

اين روزنامه نوشت كه محمود احمدي نژاد از سفر به كويت براي دادن اطمينان به كشورهاي خليج(فارس) درباره برنامه هسته اي ايران استفاده كرد و اعلام كرد كه ايران همسايه خوبي است و خواهان ثبات براي منطقه است.

الحيات اين بخش از سخنان احمدي نژاد را منتشر كرده است : ما خواهان صلح و امنيت و پيشرفت براي همه كشورهاي منطقه به ويژه همسايگان خود هستيم.

در پي سفر احمدي نژاد به كويت، اين كشور بر حقانيت و حق مشروع ايران در داشتن فناوري صلح آميز هسته اي تاكيد كرد.

شيخ محمد الصباح معاون نخست وزير و وزير امور خارجه كويت تاكيد كرد: كويت بر حقانيت و حق جمهوري اسلامي ايران در داشتن فناوري هسته اي براي اهداف صلح آميز تاكيد مي كند.

وزير امور خارجه كويت به دورانديشي و توانمندي رهبران جمهوري اسلامي ايران ابراز اطمينان كرد و آرزو كرد تا موضوع هسته اي ايران به شيوه هاي مسالمت آميز از طريق تعامل دورانديشانه جمهوري اسلامي ايران با اين پرونده حل و فصل شود.

دوشنبه، محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران و هيئت همراه وي درسفر كوتاه 4 ساعته به كويت با امير و ديگر مقامات اين كشور ديدار و گفتگو كردند و بر تقويت هرچه بيشتر روابط دوجانبه ميان دو كشور دوست و برادر تاكيد كردند.

اما خبرگزاري كويت در تحليلي سفر دوشنبه محمود احمدي نژاد به كويت را نشان دهنده استحكام روابط دو كشور و اهميتي كه تهران براي تقويت روابط خود با كشورهاي منطقه قائل مي شود، توصيف كرد.

به گزارش مهر، در اين تحليل آمده است :" ديدار احمدي نژاد از كويت واستقبالي كه از وي به عمل آمد، بيانگر عمق پيوندهايي است كه دو طرف را به مرتبط مي كند و اهميت نقش كويت در محيط عربي خود درنگاه ايران و همسويي ديدگاههاي رهبران دو كشور در بسياري از مسائل منطقه اي و بين المللي است."



درادامه اين تحليل چنين آمده است :" اينكه احمدي نژاد، كويت را به عنوان دومين كشور در منطقه خليج فارس(پس از عربستان) براي سفر از زمان عهده دارشدن رياست جمهوري در ژولاي گذشته(مرداد ماه) برگزيده است، با توجه به تفاهم موجود ميان رهبران دو كشور براي توضيح آرمانهاي كشورش در مسائل هسته اي به منظور دادن اطمينان به جهان عرب واسلام درباره صلح آميز بودن اين برنامه صورت گرفت."

هيچ شكي نيست كه ديدار احمدي نژاد از كويت و ديدار آتي شيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير كويت از تهران نه تنها بر روابط دوجانبه تاثير خواهد گذاشت، بلكه روند ارتباط و رايزني منطقه اي را به ويژه در شرايط كنوني منطقه تقويت خواهد كرد." خبرگزاري كويت

دراين تحليل آمده است :" با وجود كوتاه بودن اين ديدار كه تنها چند ساعت طول كشيد، اما مفاهيم زيادي در خود داشت كه بر اهميت نقش دو كشور در تقويت امنيت و صلح در منطقه و تحكيم محبت و دوستي ميان دولتهاي آن تاكيد مي كند."



به گزارش مهر، اين تحليل به اين نكته اشاره مي كند : "برخي تحليلگران بر اين باورند كه محور اين ديدار بر دو موضوع اساسي مهم قرار دشت كه اولين آن تقويت روابط دوجانبه و دوم دادن اطمينان به دولتهاي منطقه به ويژه كشورهاي عربي به اينكه برنامه هسته اي ايران، ماهيت صرفا صلح آميز دارد."



اين تحليل حاكي است : "آنها كه روند و مسير روابط ايران وكويت را دنبال مي كنند، رضايتي كه بر فضاهاي روابط دوجانبه به ويژه پس از اظهارات مسئولان خليج (فارس) و اعتماد آنها به دورانديشي رهبران ايران حاكم بود، احساس كردند."



"همچنين اين سفرتمايل آشكار رهبران دو كشور را براي توسعه روابط دوجانبه در زمينه هاي مختلف و تلاش فعال براي آرام كردن اوضاع منطقه به ويژه با توجه به تحولات موجود در عراق و فلسطين نشان داد."



به گزارش مهر، در ادامه اين تحليل آمده است : "بازنگري سريع در گذشته روابط و ديدارهاي متقابل ميان دو طرف به تحرك طرفين در راه همكاري دوجانبه و منطقه اي به ويژه كه آنها چندين توافقنامه حياتي و راهبردي در زمينه انرژي، آبهاي قابل شرب و همكاري امنيتي دوجانبه امضا كردند."



"همسويي دو طرف، نتيجه طبيعي پيوندها و منافع مشتركي است كه دو كشور را در بسياري از زمينه ها به ويژه خصوصيات اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، وجغرافيايي است كه ملتهاي دو كشور را به هم پيوند داده است، به هم نزديك كرده است."





با وجود كوتاه بودن اين ديدار كه تنها چند ساعت طول كشيد، اما مفاهيم زيادي در خود داشت كه بر اهميت نقش دو كشور در تقويت امنيت و صلح در منطقه و تحكيم محبت و دوستي ميان دولتهاي آن تاكيد مي كند. خبرگزاري كويت

در ادامه اين تحليل، از مخالفت ايران با تجاوز سال 1990 رژيم صدام به كويت به نيكي ياد شده است و آمده است :" بايد به موضع مخالفت تهران با تجاوز صدام رئيس مخلوع رژيم سابق عراق به كويت در سال 1990 و محكوميت اين تجاوز توسط تهران اشاره كرد كه اثرات خود را در همسويي ميان دو كشور پس از آنكه هردو در معرض حملات مشابه رژيم سابق قرارداشتند، آشكار كرد كه هر دو حجم رنج و مسئوليتي كه بر دوش آنها براي جلوگيري از تكرار چنين حوادث دردناكي قرار گرفته است، درك مي كنند."در پايان اين تحليل آمده است : "هيچ شكي نيست كه ديدار احمدي نژاد از كويت و ديدار قابل پيش بيني شيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير كويت از تهران نه تنها بر روابط دوجانبه تاثير خواهد گذاشت، بلكه روند ارتباط و رايزني منطقه اي را به ويژه در شرايط كنوني منطقه تقويت خواهد كرد."

روز گذشته محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران و هيئت همراه وي درسفر كوتاه 4 ساعته به كويت با امير و ديگر مقامات اين كشور ديدار و گفتگو كردند و بر تقويت هرچه بيشتر روابط دوجانبه ميان دو كشور دوست و برادر تاكيد كردند.

اين ديدار بازتاب گسترده و مثبتي در رسانه هاي كويت داشت كه در اين چارچوب،روزنامه الراي العام، آن را به علت اينكه اولين ديدار يك رئيس جمهور ايراني از كويت از زمان پيروزي انقلاب اسلامي ايران تاكنون به شمار مي رود، ديداري تاريخي توصيف كرد.