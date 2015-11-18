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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۴۴

امید ابراهیمی به دیدار با فولاد رسید

امید ابراهیمی به دیدار با فولاد رسید

پس از صدور رای کمیته انضباطی امید ابراهیمی اجازه دارد در بازی با فولاد به میدان برود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اعتراض باشگاه استقلال به محرومیت امید ابراهیمی در هفته دوازدهم لیگ برتر و مقابل فولاد، پس از نشست اعضای کمیته انضباطی سازمان لیگ، این هافبک میانی باشگاه استقلال مجوز بازی گرفت.

باشگاه استقلال معتقد بود کارت زردی که امید ابراهیمی در پی شادی گلش مقابل ملوان بندر انزلی گرفته اشتباه داور بوده و نهایتا پس از بررسی این شکواییه، امید ابراهیمی بخشیده شد تا محرومان استقلال در این دیدار از سه بازیکن، به دو بازیکن کاهش پیدا کند.

میثم مجیدی و امین حاج محمدی از دیدار با فولاد در اهواز محروم هستند.

کد مطلب 2971455

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