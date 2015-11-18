اولین دوره جامع توانبخشی شناختی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره که از سری دوره های تخصصی رویکردهای نوین علوم شناختی است با همکاری یک موسسه و تدریس دکتر وحید نجاتی (فوق دکتری علوم اعصاب شناختی) برگزار می شود.

این دوره در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۹۴ در قالب کارگاه در ۵ مرحله دو روزه برگزار می شود.

مکان برگزاری دوره دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است و به شرکت کنندگان در دوره مدرک رسمی دانشگاه و ۱۰ امتیاز بازآموزی برای هر مرحله (۵ مرحله) طبق مجوز به شماره برنامه ۶۸۷۱۵ از سامانه آموزش مداوم پزشکی گواهینامه داده می شود.

سرفصل های این دوره نوروآناتومی کاربردی، ارزیابی کارکردهای شناختی مغز، توانبخشی شناختی شامل اختلالات یادگیری، اختلالات نقص توجه و بیش فعالی، اختلالات طیف اتوسیم و تحریک الکتریکی مغز tDCS است.