به گزارش خبرگزاری مهر، آیین آغازین اجرای نمایش «تهران بی‌تو» با طراحی و کارگردانی احمد کچه‌چیان، شب گذشته سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه با حضور علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی برگزار شد و داود رحمتی، یکی از تماشاگران پیگیر تئاتر روبان افتتاح این نمایش را قیچی کرد.

محمد اسکندری از هنرمندان پیشکسوت تئاتر با بیان اینکه هیچ چیز برای یک هنرمند تئاتر زیباتر از دیدن تماشاگران نیست اظهار کرد: امشب قرار است یکی از مخاطبان پی‌گیر هنر نمایش افتتاح کننده این اجرا باشد و کار به او تقدیم می‌شود. من همواره وی را در اجراهایی که داشتم دیده‌ام‌ و این اتفاق هر بار برایم خوشحال کننده بوده است.

وی افزود: داود رحمتی علاوه بر اینکه به تماشای آثار نمایشی می‌نشیند، فرد خلاقی است و تا امروز چند فیلم‌نامه نوشته و یک فیلم کوتاه نیز ساخته است. البته متاسفانه یکی از فیلمنامه‌های وی سرقت شده و کارگردانی شناخته شده بر اساس آن فیلمی نیز ساخته است که پرونده آن در دادگاه رسیدگی می‌شود.

این هنرمند متذکر شد: خیلی خوشحالم حضور فردی این چنین را در میان تماشاگران تئاتر شاهد هستیم و امیدوارم این حضور همواره ادامه داشته باشد.

بعد از اتمام صحبت‌های اسکندری، روبان افتتاح نمایش «تهران بی‌تو» توسط داود رحمتی قیچی شد و منیژه محامدی چتر تئاتر باران را روی سر احمد کچه‌چیان، طراح و کارگردان نمایش گشود.

نمایش «تهران بی‌تو» با ایفای نقش محسن رستگار، فواد مخبری و بیتا معیریان تا دوشنبه ۳۰ آذر هر شب، جز شنبه‌ها ساعت ۲۰ به مدت ۵۰ دقیقه در تماشاخانه باران روی صحنه می‌رود.علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید بلیت به سامانه تیوال مراجعه کنند.