الزام دانشجویان علوم انسانی به گذراندن درس انسان شناسی اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۱۰۸ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر غلامعلی حداد عادل برگزار شد.

غلامعلی حداد عادل در این جلسه گفت: با توجه به امضای تفاهم‌نامه میان وزارت علوم و شورای تحول در دولت قبل به نظر می‌رسد این تفاهم‌نامه باید به روز رسانی شود و بنابراین از کارگروه‌ها خواسته شده تا نظرات خود را به منظور اصلاح این تفاهم‌نامه اعلام کنند و امیدوار هستیم این تفاهم‌نامه به زودی و با اعمال نظر کارگروه‌ها اصلاح شود.

وی افزود: با توجه به این موضوع که مقرر شده، تمام دانشجویان علوم انسانی درس انسان‌شناسی اسلامی را بگذرانند؛ از میان کتاب‌هایی که در این زمینه موجود است ۱۵ عنوان کتاب انتخاب و برای بررسی مطالب به یکی از فضلای حوزه علمیه قم ارائه و سپس نظرات این استاد به کارگروه‌های ۱۵ گانه منعکس شده تا آنان نیز نظرات خود را ارائه دهند.

رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تألیف کتاب در این زمینه مستلزم صرف وقت زیاد است، تصمیم گرفته‌ایم تا با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و تعدادی از فضلاء حوزه و دانشگاه، یکی از این ۱۵ کتاب برای تدریس انتخاب شود تا پس از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدریس آن با عنوان انسان‌شناسی اسلامی برای همه رشته‌های علوم انسانی الزامی شود.

حداد عادل تاکید کرد: معاونت «ارتباط با حوزه‌های علمیه» در دبیرخانه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی تشکیل شده و مسئولیت این معاونت بر عهده یکی از اعضای شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

وی بیان کرد: سند راهبردی تحول در علوم انسانی بر اساس نقشه جامع علمی کشور تدوین شده و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد.

رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی گفت: در کارگروه‌های ذیل شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی نیز تغییراتی رخ داده و دکتر خرمشاد به عنوان رئیس کارگروه علوم سیاسی، دکتر اسلامی به عنوان رئیس کارگروه معماری و شهرسازی و آقای دکتر محمدرضایی به عنوان رئیس کارگروه فلسفه دین منصوب شده‌اند.

حداد عادل بیان کرد: گام بعدی، تأسیس معاونت امور دانشجویی است که وظیفه خواهد داشت، وضعیت دانشجویان علوم انسانی را از نظر مقطع تحصیلی، گرایش، دانشگاه محل تحصیل و غیره به صورت مداوم رصد و پایش کند.