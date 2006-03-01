شوراي اروپا پاسخ كشورهاي اروپايي درباره عملكرد سيا را منتشر مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپيگل،"تري ديويس" دبير كل شوراي اروپا درادامه سخنان خود تصريح كرد: اين گزارش پس از انتشار در كميته وزراي كشورهاي اروپايي نيز مورد بررسي و كنكاش قرارمي گيرد.

وي همچنين خاطر نشان كرد : يك كنفرانس خبري نيز در شوراي اروپا به همين منظور برنامه ريزي شده است .

دبير كل شوراي اروپا در ماه نوامبر ( آبان ) از كشورهاي اروپايي خواسته بود تا اطلاعات لازم درباره عملكرد سازمان اطلاعات مركزي آمريكا ( سيا ) را ارائه دهند.

كميته حقوقي شوراي اروپا هم اكنون درحال تحقيق درباره پروازهاي سيا و احتمال وجود زندانهاي سري سيا در اروپاست كه رياست آن را ديك مارتي سوئيسي عضو پارلمان اروپا برعهده دارد.



سال گذشته گزارشي در رسانه هاي غربي منتشر و در آن افشا شد كه آمريكا به بهانه مبارزه با تروريسم، افراد مظنون به اعمال تروريستي را از كشورهاي مختلف ربوده و آنان را به مكان هاي نامعلومي براي شكنجه منتقل مي كرده است.

همچنين در اين گزارش ها عنوان شده بود كه آمريكا بخشي از اين مظنونان را در كشورهاي اروپايي در مراكز مخفي نگهداري كرده است و كشورهاي اروپاي شرقي و تا حدودي كشورهاي اروپاي غربي در صف اول اين اتهامات بودند كه اين مسئله موجب اعتراض هاي شديد شهروندان اروپايي و مجامع حقوق بشر بين المللي به اين مسائل شد.

پارلمان اروپا چندي پيش اعلام كرد كه كميته موقتي را براي رسيدگي به ادعاي مربوط به زندان هاي مخفي سازمان جاسوسي آمريكا "سيا" در اين قاره ايجاد مي كند.

وظيفه اين كميته مشخص كردن دومسئله است و آن اينكه آيا مراكز بازداشت سازمان سيا در اين اتحاديه وجود داشته است؟ آيا سيا از فرودگاه هاي كشورهاي اروپايي براي نقل و انتقال مظنونين به اعمال تروريستي به مكان هايي كه مي توانستند با شكنجه رو به رو شوند، استفاده كرده است ؟.