خانواده هاي كشته شدگان انگليسي در مقابل منزل بلر تجمع مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديپندنت، اين اقدام در حالي صورت مي گيرد كه دو تن ديگر از نظاميان انگليسي در عراق كشته شدند و تعداد كشته شدگان انگليس در عراق به 103 تن رسيد.

طي ماههاي اخير خانواده هاي اين كشته شدگان خواستار ملاقات رو در رو با بلر شده بودند، اما هر بار اين درخواست با پاسخ منفي نخست وزير انگليس روبرو شد.

يكي از نمايندگان پارلمان انگليس و از اعضاي مخالف جنگ در حزب كارگر گفت :" نخست وزير نمي خواهد خانواده هاي اين قربانيان را ببيند ، چون آنها پيامي دارند كه وي نمي خواهد آن را بشنود.انگليس بخشي ازمشكل در عراق است نه يك راه حل براي آن. حال زمان آن است كه آنها به وطن بازگردانده شوند."

" داونينگ استريت" گفت كه نخست وزير با خانواده هاي آنها ديدار كرده، اما نخواسته كه جزئياتي از سياستهاي خود را در جنگ عراق براي آنها توضيح دهد.

اين تجمع به رهبري پدر يكي از كشته شدگان انگليسي در عراق در داونينگ استريت ( نام خياباني درلندن كه مراكز دولتي و منزل نخست وزير در آنجا واقع شده)برگزار مي شود و به همراه وي تعداد ديگري از بستگان خانواده هاي كشته شدگان نيز در اين تجمع شركت خواهند كرد.

از سوي ديگرخانواده هاي آنها نامه اي را براي توني بلر نوشتند و گفتند كه سياستهاي وي در جنگ عراق دروغ بوده و وي از مسئوليتهاي نخست وزيري خود شانه خالي كرده است.

به اين خانواده ها، قول داده شده تا نامه خود را امروز ظهر وقتي كه بلر در مجلس عوام حضور دارد، به وي تحويل دهند.